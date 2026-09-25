Xaomi 18 pro max türkiye'ye gelecek mi, Xiaomi 18 Pro Max ne kadar, Fiyatı, özellikleri ve Türkiye çıkış tarihi ne?

Merakla beklenen Xiaomi 18 Pro Max sonunda tanıtıldı ve akıllara ilk olarak "Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'ye gelecek mi?" sorusu geldi. Donanım düzeyinde gizlilik ekranı, arka yüzdeki ikinci ekranı ve 8.500 mAh bataryasıyla serinin en güçlü modeli olan telefon, Çin'de 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 6.999 yuandan satışa sunuldu. Xiaomi, serinin global pazarlara açılacağını doğrularken Xiaomi 18 Pro Max Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi henüz netleşmedi. Xiaomi 18 Pro Max ne kadar, hangi özelliklerle geliyor ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Yanıtlar haberimizde.

XIAOMI 18 PRO MAX TANITILDI

Xiaomi, yeni amiral gemisi ailesini Çin'de düzenlediği lansmanla kullanıcıların karşısına çıkardı. Aynı etkinlikte Xiaomi 18 Pro da tanıtılırken Pro Max modeli, daha büyük ekranı ve daha yüksek kapasiteli bataryasıyla serinin en üst konumdaki telefonu oldu. Cihaz, lansmanın hemen ardından Çin pazarında satışa sunuldu.

XIAOMI 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 18 Pro Max'in Çin'deki başlangıç fiyatı 6.999 yuan olarak belirlendi. Bu fiyat, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip giriş versiyonu için geçerli. 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm 7.999 yuan, 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı sürüm 8.999 yuan fiyat etiketiyle raflara çıktı. Serinin en üst konfigürasyonu olan 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı versiyon ise 9.999 yuandan satılıyor.

XIAOMI 18 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye fiyatı henüz resmi olarak duyurulmadı. Çin fiyatının TL karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalar, vergiler, döviz kuru ve Xiaomi'nin Türkiye satış politikası nedeniyle gerçek satış fiyatını yansıtmayabilir. Bu nedenle internette dolaşan tahmini rakamları resmi fiyat olarak görmemek gerekiyor. Kesin Türkiye fiyatı, Xiaomi'nin yerel lansman duyurusuyla birlikte netleşecek.

XIAOMI 18 PRO MAX EKRAN ÖZELLİKLERİ

Telefonun ön yüzünde 6,9 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı sunan LTPO AMOLED ekran bulunuyor. 1.208 x 2.624 piksel çözünürlüğe sahip panelin en dikkat çekici yanı ise donanım düzeyinde çalışan gizlilik ekranı teknolojisi. Bu özellik sayesinde ekrana yan açıdan bakan kişilerin içeriği görmesi zorlaşıyor. Xiaomi, gizlilik modunun belirli durumlarda otomatik olarak devreye girmesini sağlayan yazılım seçenekleri de sunuyor.

ÇİFT 200 MP LEİCA KAMERA

Xiaomi 18 Pro Max'in en iddialı olduğu alanlardan biri kamera sistemi. Leica imzalı arka kamera kurulumunda 200 MP ana kamera, 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Özellikle 200 MP çözünürlüklü periskop telefoto lens, telefonun yakınlaştırma performansını üst seviyeye taşıyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

ARKA YÜZDE İKİNCİ EKRAN

Telefonun arka bölümünde, kamera modülünün yanında yaklaşık 2,9 inçlik ikinci bir AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran, ana kamerayla çekim yaparken vizör görevi görüyor. Böylece kullanıcılar selfie çekimlerinde arka kameraların yüksek çözünürlüğünden faydalanabiliyor. İkinci ekran, bildirimler ve çeşitli kontrol işlevleri için de kullanılabiliyor.

8.500 MAH BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Xiaomi 18 Pro Max, 8.500 mAh kapasiteli bataryasıyla amiral gemisi segmentinde öne çıkan modellerden biri oluyor. Yüksek kapasiteli pillerin yaygınlaştığı bu dönemde Xiaomi, çıtayı bir adım daha yukarı taşımış durumda. Telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle uzun pil ömrünü hızlı dolum süreleriyle birleştiriyor.

XIAOMI 18 PRO MAX HANGİ İŞLEMCİYİ KULLANIYOR?

Cihaz, Qualcomm'un 2 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. Xiaomi 18 Pro Max, bu platformu kullanan ilk telefonlar arasında yer alıyor. İşlemciye 12 GB veya 16 GB RAM eşlik ederken depolama seçenekleri 256 GB'tan başlayıp 1 TB'a kadar uzanıyor. Telefon, Android 17 tabanlı HyperOS 4 arayüzüyle çalışıyor ve IP69 sertifikasıyla suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık sunuyor.

XIAOMI 18 PRO MAX TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi 18 Pro Max'in Çin lansmanı tamamlanmış olsa da Türkiye satış tarihi henüz açıklanmadı. Xiaomi'nin cihazı ilerleyen dönemde küresel pazarlara sunması beklenirken Türkiye takviminin de şirket tarafından ayrıca duyurulması gerekiyor. Teknoloji meraklılarının gözü şimdi Xiaomi'nin global lansman ve Türkiye satış planına çevrilmiş durumda.