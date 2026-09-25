Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

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Birevim'de pay devri için resmi süreç başladı! Emlak Katılım için başvurular yapıldı

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., şirket paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Şirket, gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla yetkili kurumlara başvuruların yapıldığını, süreç tamamlandıktan sonra pay devrinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

RESMİ İZİN VE ONAYLAR İÇİN BAŞVURULAR YAPILDI

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'den pay devrine ilişkin yapılan açıklamada, sürecin ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yetkili kurumlara başvurular yapılmıştır. İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir" denildi.

Böylece pay devri için gerekli resmi süreç başlarken, işlemin tamamlanması yetkili kurumlardan alınacak izin ve onaylara bağlı olacak.

"FAALİYETLER KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Şirket, devir süreci devam ederken Birevim'in mevcut faaliyetleri ve tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine ilişkin de açıklama yaptı.

Açıklamada, "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Böylece şirket, pay devri sürecinin mevcut sözleşme, ödeme planı ve teslimat süreçlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.

EMLAK KATILIM'IN 100 YILLIK TECRÜBESİNE VURGU

Birevim açıklamasının devamında, pay devrinin tamamlanmasının ardından izlenecek sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Şirket açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birevim, tasarruf finansman alanındaki birikimiyle tasarruf sahiplerinin ev, araç ve iş yeri hedeflerine eşlik etmeyi sürdürecektir. Pay devrinin tamamlanmasının ardından Emlak Katılım'ın 100 yıllık köklü tecrübesinden güç alarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir."

Şirket ayrıca pay devrine ilişkin bundan sonraki gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Başsavcılık tarafından şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARIN HAREKETLERİ DE İNCELEMEDE

Yürütülen mali incelemenin yalnızca şirket yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı kalmadığı öğrenilmişti. Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi talep edilmişti.

Söz konusu incelemeyle, yöneticilerin birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para aktarımı veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Böylece şirket yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketlerinin değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilen mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.

PAY DEVRİ ONAYLARIN ARDINDAN TAMAMLANACAK

Birevim'in son açıklamasıyla birlikte şirket paylarının Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye devri konusunda resmi izin ve onay sürecinin başladığı duyurulmuş oldu. Pay devri henüz tamamlanmazken, gerekli onayların alınmasının ardından işlemlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı