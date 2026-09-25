Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi

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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın ikinci bölümüne ait ikinci fragman yayınlandı. Fragmanda Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşma ihtimali izleyicilerin dikkatini çekerken, bazı seyirciler senaryoda enişte-baldız ilişkisine yer verilmemesi gerektiğini savundu. Diziyi yakıştıran izleyiciler ise iki karakterin birlikte olmasını isteyen yorumlar yaptı.

FRAGMANDA “KİM VURULDU?” MERAKI

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı Anne Yarısı, Kapadokya'da geçen hikâyesiyle aile bağları, geçmişte saklanan sırlar ve velayet mücadelesini işliyor. Dizinin ikinci bölümünün ardından yayınlanan ikinci fragmanda ise “Kim vuruldu?” sorusu öne çıkıyor.

İlk fragmanda kayıp Ege'nin bulunmasıyla yaşanan gelişmeler öne çıkarken, yeni tanıtımda karakterler arasındaki gerilimin daha da arttığı görülüyor. Ali ve Zeynep arasındaki ilişkiye dair detaylar ise fragmanın en çok konuşulan noktalarından biri oldu.

İZLEYİCİDEN “ENİŞTE BALDIZ” TEPKİSİ

Fragmanın yayınlanmasının ardından bazı izleyiciler, Ali ile Zeynep arasında romantik bir ilişki kurulması ihtimaline tepki gösterdi.

Yorumlarda “Enişte baldız ilişkisi yazmayın”, “Enişte baldız ilişkisi istemiyoruz” ve “Bu durumu normalleştirmeyin” ifadeleri öne çıktı.

Bir izleyici, “Kadirl? Zeynep olmasa izlenmez. Enişte baldız ilişkisi istemiyoruz, çok iğrenç” derken, başka bir kullanıcı ise “Nerden baksan eniştesi yaa, iğrenç bir durum olur aralarında bir şey olursa” yorumunu yaptı.

İKİLİYİ BİRLİKTE GÖRMEK İSTEYENLER DE VAR

Ancak izleyicilerin tamamı aynı fikirde değil. Bazı seyirciler Ali ve Zeynep arasındaki yakınlaşmayı destekledi.

Paylaşılan yorumlardan birinde “Kadir ve Zeynep ikilisi çok harika, lütfen ikili olsunlar” ifadeleri kullanıldı.

İLK FRAGMANDA “UZAK ŞEHİR” BENZETMESİ

Anne Yarısı'nın ilk bölümünün ardından yayınlanan ikinci bölüm fragmanı da izleyicilerin farklı yorumlarına konu olmuştu. Bazı seyirciler dizinin hikâyesini Uzak Şehir dizisine benzetirken, “Çok Uzak Şehir havası aldım”, “Sanki Uzak Şehir izliyorum gibi” ve “ Dizi tutar ama konu yordu” şeklinde yorumlar yapılmıştı.

ANNE YARISI'NIN KONUSU

Dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Geçmişte saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve aile içerisindeki fedakârlıklar hikâyenin temelini oluşturuyor.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapımda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen ve İlayda Çevik'in de aralarında bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor.