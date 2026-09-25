Susan Sarandon dahil 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşması öncesinde New York'ta düzenlenen gösterilerde aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Emmy ödüllü Hacks dizisi oyuncusu Hannah Einbinder'ın da bulunduğu 103 kişi gözaltına alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta protestolarla karşılandı. Sokakları dolduran göstericiler, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde BM Genel Merkezi'ne doğru yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımıyla ilgili hesap sorulmasını ve ABD'nin askeri desteğinin sona erdirilmesini talep eden göstericilere ABD polisi müdahale etti. New York Polis Departmanı, "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle 103 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Emmy ödüllü Hacks dizisi oyuncusu Hannah Einbinder, Demokrat Parti'den Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ve New York Şehir Meclisi üyesi Chi Osse de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı