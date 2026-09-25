Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda 8 kişi yaralandı. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Müteahhit ile işçilerin bulunduğu gruptakiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevrede bulunan vatandaşlar yaşanan arbedeyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı ve kalabalığın arasında kavganın devam ettiği anlar yer aldı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi.

Olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı