Fatih'te 5 yıldızlı otelde 1 milyon dolarlık vurgun! Genel müdür ve muhasebe müdürü çalınan parayla otel işletmesi almış

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FATİH'te çalıştıkları 5 yıldızlı oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin, resepsiyonda müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, genel müdür ve muhasebe müdürünün çaldıkları paralarla 20 odalı butik otelin işletmesini aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

PARALARI CEPLERİNE KOYDUKLARI ANLAR KAMERADA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.

Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda otelin kadın genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

GELMEYEN MÜŞTERİNİN PARASINI BİLE ÇALDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı