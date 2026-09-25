Haberler

Fatih'te 5 yıldızlı otelde 1 milyon dolarlık vurgun! Genel müdür ve muhasebe müdürü çalınan parayla otel işletmesi almış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te 5 yıldızlı otelde 1 milyon dolarlık vurgun! Genel müdür ve muhasebe müdürü çalınan parayla otel işletmesi almış Haber Videosunu İzle
Fatih'te 5 yıldızlı otelde 1 milyon dolarlık vurgun! Genel müdür ve muhasebe müdürü çalınan parayla otel işletmesi almış
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te yüzde 85 doluluğa rağmen 2 yıldır zarar eden 5 yıldızlı otelde genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışanın yaklaşık 1 milyon dolar çaldığı iddia edildi. Resepsiyonda müşterilerden alınan paraların cebe konduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genel müdür ile muhasebe müdürünün bu parayla 20 odalı bir otelin işletmesini aldığı belirlendi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi.

  • Fatih'teki 5 yıldızlı otelde genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışan, oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin son 2 yılda resepsiyonda müşterilerden aldıkları nakit paraları, gelmeyen müşterilerin ödemelerini ve restoran gelirlerini zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi.
  • Genel müdür Sidar Y. ve muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çalınan paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları belirlendi.

FATİH'te çalıştıkları 5 yıldızlı oteli yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin, resepsiyonda müşterilerden aldıkları paraları ceplerine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansırken, genel müdür ve muhasebe müdürünün çaldıkları paralarla 20 odalı butik otelin işletmesini aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş., çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

PARALARI CEPLERİNE KOYDUKLARI ANLAR KAMERADA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, resepsiyonda bulunan çalışanların müşterilerden aldıkları nakit paraları ceplerine koyduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine derinleştirilen soruşturmada, hırsızlığın organize şekilde yapıldığı tespit edildi.

Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğini belirleyen polis ekipleri, 21 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda otelin kadın genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

GELMEYEN MÜŞTERİNİN PARASINI BİLE ÇALDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon doları çaldıkları tespit edildi.

Çalışmaların devamında ise otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuba Yılmaz:

Adamlar.milyonlar calmis ev hapsi verilmis

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ortaya atılan iddia olay oldu! Türkiye'ye gelebilir
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular

Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

Milyonlar soluğu e-Devlet'te alacak! Sistemin kapsamı genişliyor