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DMM, vatandaştan fon ödemeleri için ücret alınacağı iddiasını asılsız buldu

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DMM, tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı alınmayacağı, soruşturma ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformlarında paylaşılan, 'tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir. Tasfiye süreçleri, yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup, temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir. Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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