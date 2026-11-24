Boşanma aşamasında olduğu eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü, kendini eve kilitlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şahsın izin vermesiyle evde bulunan üç çocuğu güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Teslim olmayı reddeden şahsı ikna etmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Çorum'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendisini eve kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ
Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebeple boşanma aşamasındaki eşi E.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, kendisini eve kilitleyen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.
ÜÇ ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARILDI
Evde üç çocuğunun çıkmasına izin veren şahıs, kendisinin dışarı çıkmayacağını söyledi. Ekipler, çocukları güvenli bir şekilden evden çıkarttı.
Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.