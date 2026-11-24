Çorum'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp kendisini eve kilitledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebeple boşanma aşamasındaki eşi E.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, kendisini eve kilitleyen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

ÜÇ ÇOCUĞU EVDEN ÇIKARILDI

Evde üç çocuğunun çıkmasına izin veren şahıs, kendisinin dışarı çıkmayacağını söyledi. Ekipler, çocukları güvenli bir şekilden evden çıkarttı.

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı