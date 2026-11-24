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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in kızı Dana Olmert'in, Tel Aviv'de gözaltına alındığı sırada polis tarafından darbedildiği bildirildi.

Dana Olmert, ABD merkezli Facebook platformundan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı polisler tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındığını ifade etti.

Olmert, yıllardır gösterilere katıldığını ancak daha önce gözaltına alınmadığını belirterek, kendisini savunması için avukat tutabildiğini ancak Filistinli aktivistler dahil birçok tutuklunun ise bu imkana sahip olmadığını vurguladı.

Saatlerce bir hücrede elleri kelepçeli halde gözaltında tutulduğunu kaydeden Olmert, "Saatlerce bir hücrede, ellerim kelepçeli ve darbedilmiş halde kaldıktan sonra ancak gece saat 23.00 civarında evime dönebileceğimi asla düşünmezdim. Polisler son derece şiddetli davrandı." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının Filistinlilerin karşı karşıya kaldıklarıyla kıyaslanamayacağını vurgulayan Olmert, Filistinlilerin idari tutukluluk uygulaması kapsamında aylarca alıkonulduğunu belirterek, bu uygulamalara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) iki hafta önce kriminoloji eğitimi aldığı Kudüs'te şiddet kullanarak gözaltına aldığı Filistinli öğrenci Mehdi Tunusi'nin yaşadıklarına dikkati çeken Olmert, Tunusi'nin o tarihten bu yana ağır koşullarda alıkonulduğunu anımsattı.

Olmert, Tunusi'nin saç ve sakalının tıraş edildiğini, tıbbi gözlüğüne el konulduğunu belirterek, "Mevcut İsrail yönetimi ve destekçileri, görünüşe göre iktidarı kaybetmek üzere olduklarının farkında. Bunun sonucunda Filistinlilere karşı uygulanan şiddet ve acımasızlığın dozu giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tunusi'nin serbest bırakılacağı ve gözaltına alınmasına ilişkin şikayette bulunabileceği günü sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Olmert, "Apartheid rejimini durdurun. Irkçılığı durdurun." ifadelerini kullandı.

Olmert, binlerce şekel kefalet karşılığında ve kısıtlayıcı şartlarla serbest bırakıldığını bildirerek, kendisine saldıran ve gerekçe göstermeden gözaltına alan polis memuru hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA