Üniversite tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-YKS kapsamında üniversite tercihi yapacak adaylar için tercih sürecinin sonuna gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih takvimine göre adayların tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Tercihlerini yapan adayların işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden onaylaması önem taşıyor. Tercih döneminin sona ermesinin ardından gözler bu kez YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, YKS SON GÜN NE ZAMAN?

2026-YKS üniversite tercih süreci 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM'nin tercih takvimine göre adaylar, belirtilen son saate kadar tercihlerini tamamlayabilecek.

Tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların, tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden onaylamaları gerekiyor. Saat 23.59 itibarıyla sistem tercihlere tamamen kapatılacak.

Bu nedenle üniversite tercihi yapacak adayların işlemlerini son dakikaya bırakmadan tamamlamaları gerekiyor. Tercih listesini oluşturan adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra AİS üzerinden tercih durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da adayların tercih sürecinde esas aldığı kaynaklar arasında yer alıyor. ÖSYM, adayların tercihlerini belirlemeden önce tercih dönemi içerisinde yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini bildirmişti.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemlerinin 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme değerlendirme süreci başlayacak.

2026-YKS yerleştirme sonuçlarının, üniversitelerde kayıt işlemlerinin 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların hangi yükseköğretim programına yerleştiği de belli olacak.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ise ÖSYM tarafından daha sonra duyurulacak YKS Ek Tercih sürecini takip edebilecek.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programına ilişkin bilgiler yer alacak.

2026-YKS sonuçlarının ardından başlayacak yerleştirme süreci, üniversite kayıt takvimiyle birlikte ilerleyecek.

TERCİHLERİN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

10 Ağustos 2026 saat 23.59'da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların tercih listeleri değerlendirmeye alınacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi başlayacak.

Bir programa yerleşemeyen adaylar açısından ise sonraki aşama YKS Ek Tercih süreci olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Böylece 2026-YKS tercih döneminin sona ermesinin ardından adaylar için sıradaki önemli aşama yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve ardından üniversite kayıtlarının yapılması olacak.

Adayların, tercih ve kayıt süreçlerinde ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor. 2026-YKS'ye ilişkin sınav ve başvuru bilgileri ÖSYM'nin resmi sistemlerinde yayımlanıyor.