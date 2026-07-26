Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? (FİLENİN SULTANLARI VNL FİNAL) Türkiye Brezilya voleybol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde ortaya koyduğu etkileyici performansla finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk yolundaki son sınavında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yoluna devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde ise Çin'i set vermeden 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde oynanacak Türkiye-Brezilya karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Final heyecanı, Türkiye genelinde milyonlarca sporsever tarafından şifresiz yayınla takip edilebilecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye ile Brezilya arasındaki dev mücadele 26 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye saati (TSİ) ile 14.30'da başlayacak.

Final mücadelesi Çin'in Makao şehrinde gerçekleştirilecek. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1, yarı finalde ise Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı şampiyonlukla tamamlamak için parkeye çıkacak.

TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDE İZLENİR?

Türkiye ile Brezilya arasında oynanacak 2026 FIVB Milletler Ligi final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak olan mücadele, televizyon üzerinden TRT 1 yayın akışı kapsamında canlı olarak ekranlara gelecek. Böylece voleybolseverler, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk mücadelesini herhangi bir şifreli yayın aboneliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.