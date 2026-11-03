Türkiye Varlık Fonu kimin, devletin mi? Türkiye Varlık Fonu şirketler listesi! (TAM LİSTE)

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye'nin stratejik kamu varlıklarını yönetmek, büyük ölçekli yatırımlara kaynak sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren ulusal varlık fonudur. Bankacılık, enerji, ulaştırma, telekomünikasyon, tarım ve madencilik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket TVF portföyünde yer alıyor. Peki, Türkiye Varlık Fonu kimin, devletin mi? Türkiye Varlık Fonu ne zaman kuruldu, ne iş yapar ve portföyünde hangi şirketler bulunuyor? Detaylar...

TÜRKİYE VARLIK FONU KİMİN, DEVLETİN Mİ?

Türkiye Varlık Fonu, kamuya ait varlıkların yönetilmesi amacıyla oluşturulan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ulusal varlık fonudur. Dolayısıyla Türkiye Varlık Fonu özel bir yatırım şirketi değil, kamu kaynakları ve varlıkları üzerinden faaliyet yürüten bir fondur.

Fonun yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (TVF Yönetimi AŞ) kurulmuştur. Bu şirketin kuruluş sermayesi, 6741 sayılı Kanun'un ilk düzenlemesinde Özelleştirme Fonu tarafından karşılanmış, şirketin payları Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Türkiye Varlık Fonu'nun kamuya ait şirket ve varlıkları portföyünde bulundurması, bu şirketlerin tamamının yüzde 100 devlet mülkiyetinde olduğu anlamına gelmiyor. Bazı şirketlerde çoğunluk hissesi, bazılarında ise belirli oranlarda kamu payı bulunuyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşuna ilişkin 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19 Ağustos 2016 tarihinde kabul edildi. Kanun, 26 Ağustos 2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fonun kuruluşuyla kamuya ait varlıkların profesyonel yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve stratejik yatırımların desteklenmesi amaçlandı.

10 Temmuz 2018 tarihinde yapılan idari düzenlemeyle Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

TÜRKİYE VARLIK FONU NE İŞ YAPAR?

Türkiye Varlık Fonu'nun temel görevi, portföyünde bulunan şirketlerin ve varlıkların değerini artırmak, verimliliklerini geliştirmek ve stratejik yatırımlara kaynak sağlamaktır.

6741 sayılı Kanun kapsamında fonun faaliyet alanları arasında şunlar bulunuyor:

Kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak ve değerlendirmek.

Yerli ve yabancı sermaye piyasalarından kaynak sağlamak.

Stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek.

Portföyündeki şirketlerin değerini ve verimliliğini artırmak.

Sermaye piyasalarında araç çeşitliliğini ve derinliğini geliştirmek.

Yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmek.

Uzun vadeli ekonomik büyümeyi desteklemek.

Fon, bu faaliyetleri doğrultusunda farklı sektörlerdeki şirketleri yönetiyor, yeni yatırımlara katılıyor ve portföyündeki varlıklar arasında iş birliği olanaklarını değerlendiriyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Türkiye Varlık Fonu'nun resmî internet sitesinde yer alan portföy bilgilerine göre fon; finansal hizmetler, ulaştırma ve lojistik, enerji, teknoloji ve telekomünikasyon, tarım ve gıda, madencilik ve demir-çelik ile gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteriyor.

TVF portföyünde yer alan başlıca şirketler sektörlerine göre şöyle sıralanıyor:

FİNANSAL HİZMETLER

Ziraat Bankası

Halkbank

VakıfBank

Borsa İstanbul

Türkiye Sigorta

Türkiye Hayat Emeklilik

Türkiye Katılım Sigorta

Türkiye Katılım Hayat

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

Türk Hava Yolları (THY)

PTT

İzmir Alsancak Limanı

ENERJİ

BOTAŞ

Türkiye Petrolleri

TVF Enerji

TVF Rafineri ve Petrokimya

TEKNOLOJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

Turkcell

Türksat

Türk Telekom

TARIM VE GIDA

Çaykur

Kayseri Şeker

Türk Şeker

Türk Tarım

MADENCİLİK VE DEMİR-ÇELİK

Eti Maden

Türkiye Maden

Kardemir

Türk Altın Holding

GAYRİMENKUL

Türkiye Varlık Fonu'nun gayrimenkul portföyünde İstanbul Finans Merkezi projesi ve Türkiye genelinde farklı taşınmazlar bulunuyor.

Fonun portföyünde şirketlerin yanı sıra nakit karşılığı şans oyunları lisansı ile at yarışı düzenleme ve bahis kabul etme lisansı da yer alıyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU HANGİ BAKANLIĞA BAĞLI?

Türkiye Varlık Fonu, 10 Temmuz 2018 tarihli idari düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bu nedenle doğrudan bir bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermiyor.

Fonun yönetimi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ tarafından yürütülüyor. Şirketin yönetim ve faaliyet esasları ise ilgili mevzuat çerçevesinde belirleniyor.