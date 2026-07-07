Trump Ankara'ya geldi mi? Trump nerede, hangi otelde kalacak?

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Esenboğa Havalimanı'na iniş yaparken, başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve nedeniyle Ankara genelinde geniş çaplı tedbirler uygulanırken, Trump'ın konaklayacağı otel de güvenlik gerekçesiyle tamamen dış dünyaya kapatıldı. Peki, detaylar...

TRUMP ANKARA'YA GELDİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya ulaştı. Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Esenboğa Havalimanı'na iniş yaparken, inişten kısa süre önce ABD heyetini taşıyan ayrı bir uçak da başkente geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret eden Trump'ın gelişi nedeniyle Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulandı. Resmi karşılama programının ardından ABD Başkanı'nın konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Ankara'da çok sayıda diplomatik temasın gerçekleştirilmesi planlanırken, zirve süresince güvenlik tedbirlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Başkentte devlet başkanlarının kullanacağı güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak aranırken, sürücüler ile araç evrakları da detaylı şekilde kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden ve eksik belgeyle seyahat eden sürücülere idari yaptırımlar uygulandı.

TRUMP NEREDE, HANGİ OTELDE KALACAK?

Trump'ın Ankara ziyareti süresince konaklayacağı otel, güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açık şekilde faaliyet göstermeyecek. Söğütözü bölgesinde bulunan 23 katlı otelin, ziyaret boyunca yalnızca ABD Başkanı ve beraberindeki resmi heyete tahsis edildiği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre Trump, yaklaşık 190 metrekare büyüklüğündeki özel başkanlık süitinde konaklayacak. Süitin camlarının kurşun geçirmez özellikte olduğu, duvarlarının ise olası bombalı saldırılara karşı özel güvenlik standartlarına uygun şekilde inşa edildiği ifade edildi.

Otel ve çevresinde güvenlik önlemleri ABD Gizli Servisi (Secret Service) ile Türk Özel Harekat ekipleri tarafından ortak şekilde yürütülüyor. Bölgeye giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında tutulurken, otel çevresinde çok katmanlı güvenlik uygulamaları hayata geçirildi.

Trump'ın resmi makam aracı olarak kullanılan ve "The Beast" (Canavar) adıyla bilinen zırhlı başkanlık limuzini de ABD Başkanı'ndan bir gün önce Ankara'ya getirildi. Araç, başkentte bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken görüntülendi.

Öte yandan Trump'ın Ankara programında kullanılacak helikopter de demonte halde Türkiye'ye ulaştırılarak gerekli hazırlıkların tamamlanması için ilgili güvenlik birimlerine teslim edildi.

ANKARA NATO ZİRVESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİKLE HAZIRLANDI

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara genelinde kapsamlı güvenlik planı devreye alındı. Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere devlet başkanlarının kullanacağı tüm güzergahlarda güvenlik personeli görev yaptı.

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı ile Turgut Özal Bulvarı boyunca NATO üyesi 32 ülkenin bayrakları direklere asıldı. Başkentin çeşitli noktalarına Ankara'yı tanıtan afişlerin yanı sıra zirvenin resmi sloganları olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Ankara Valiliği koordinasyonunda yürütülen güvenlik planı çerçevesinde, zirve süresince trafik düzenlemeleri ve güvenlik uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

56 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da toplam 56 bin güvenlik personeli görev yapıyor.

Güvenlik planına göre kent genelinde 49 bin polis ile 7 bin jandarma personeli görev alırken, havalimanı, konaklama noktaları, zirve alanı ve resmi geçiş güzergahlarında çok katmanlı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Yetkililer, zirve boyunca askeri ve diplomatik uçuşların ağırlıklı olarak Esenboğa Havalimanı üzerinden gerçekleştirileceğini belirtirken, güvenlik tedbirlerinin zirvenin tamamlanmasının ardından da bir süre daha sürdürüleceğini ifade etti.