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Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
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Çin Merkez Bankası, haziran ayında rezervlerine 480 bin ons altın ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en büyük aylık alımını gerçekleştirdi. Böylece bankanın altın alım serisi 20 aya ulaşırken, altın fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen merkez bankalarının değerli metale yönelik güçlü talebinin sürdüğü görüldü.

Çin Merkez Bankası (PBOC), haziran ayında altın rezervlerini 480 bin ons artırarak 75,44 milyon onsa yükseltti. Açıklanan verilere göre bu alım, Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen en yüksek aylık altın alımı olarak kayıtlara geçti.

Bankanın kesintisiz altın alım süreci de böylece 20'nci ayına ulaşmış oldu.

FİYATLAR DÜŞERKEN ALIMLAR DEVAM ETTİ

Çin Merkez Bankası'nın güçlü alımı, altın fiyatlarının sert değer kaybettiği bir dönemde gerçekleşti. Haziran ayında altının ons fiyatı yüzde 12 gerileyerek 4 bin doların altına inerken, bu düşüş 2008 yılından bu yana görülen en sert aylık gerileme olarak dikkat çekti.

Analistlere göre fiyatlardaki düşüşte, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin ardından yükselen enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda temkinli duruşunu sürdürmesi etkili oldu. Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

DEV BANKALAR TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Altındaki sert düzeltmenin ardından Goldman Sachs ve Deutsche Bank başta olmak üzere birçok uluslararası yatırım bankası, yıl sonu altın fiyatı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Uzmanlar, kısa vadede yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürebileceğini değerlendiriyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Fiyatlardaki düşüşe rağmen merkez bankalarının altına ilgisi devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) haziran ayında yayımladığı ankete göre, önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlayan merkez bankalarının oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: Haberler.com
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