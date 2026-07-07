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Denizli’de bir garip siyasi transfer hikayesi: Rozeti birden göğsüme takıverdi

Denizli’de bir garip siyasi transfer hikayesi: Rozeti birden göğsüme takıverdi
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Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi'ne katıldığı iddialarını yalanladı. Hayla, Ümit Özdağ'la yapılan kahvaltıda rozetin anlık olarak göğsüne takıldığını belirtti. Hayla, görev süresi devam ederken parti değiştirmeyeceğini vurguladı.

Denizli'nin Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı " Denizli Kale Belediye Başkanı, Zafer Partisi'ne katıldı" paylaşımı yalanlayarak; "Rozeti birden göğsüme takıverdi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hayla, Ümit Özdağ ile bir kahvaltı programında bir araya geldiklerini belirterek, görüşme sırasında rozetin anlık olarak göğsüne takıldığını ifade etti. Hayla, "Arkadaşlar bir kahvaltı programında Ümit Hocam ile buluştuk. Kendileri ile sohbet ederken rozeti birden göğsümüze takıverdi. Kendileri ile ülke meseleleri konusunda her daim hemfikiriz. Gösterdikleri tevazunun benim için değeri çok büyük, teşekkür ediyorum. Lakin ben, görev sürem devam ederken parti değiştirecek karakterde bir adam değilim. Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken onları sırtından vurmam. Ali Osman Horzum Başkanım, Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanım ve oyları ile beni seçen seçmenim 'git' diyene kadar partimdeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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