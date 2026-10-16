Tesla uçan araba gerçekten uçabiliyor mu? Tesla Roadster uçabiliyor mu? Tesla Roadster ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

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Tesla'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Roadster modeli, SpaceX'in Teksas'taki tesisinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde sıra dışı teknolojileriyle gündeme geldi. Basınçlı gaz iticileri, yüksek hızlanma performansı ve ters çevrilmiş bir yüzeyde ilerlemesini sağlayan aktif aerodinamik sistemiyle dikkat çeken Tesla uçan araba gerçekten uçabiliyor mu? Tesla Roadster uçabiliyor mu? Detaylar...

TESLA UÇAN ARABA GERÇEKTEN UÇABİLİYOR MU?

Yeni Tesla Roadster, tanıtım etkinliğinde havalanma ve havada hareket etme kabiliyetiyle öne çıktı. SpaceX teknolojilerinden yararlanan araçta bulunan basınçlı gaz iticilerinin, otomobilin ileri ve yukarı yönlü hareket etmesini sağlayabildiği açıklandı. Ayrıca sistemin, aracın havadayken kendi ekseni etrafında dönmesine yardımcı olabildiği belirtildi.

Tanıtım sırasında sergilenen gösteride Roadster, özel olarak hazırlanan bir rampadan havalanarak yeniden zemine indi. Otomobilin önüne çıkan araçları havalanarak geçmesi de gösterinin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Bununla birlikte, Roadster'ın havalanabilmesi geleneksel anlamda bir uçan otomobil olduğu veya karayolu trafiğinde uçuş gerçekleştirebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle havalanmayı sağlayan itici sistemlere sahip Rocket versiyonunun, trafiğe çıkış için gerekli yasal koşulları karşılamayacağı belirtiliyor.

TESLA ROADSTER UÇABİLİYOR MU?

Tesla Roadster'ın havalanma özelliği, SpaceX teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen basınçlı gaz itici sistemiyle ilişkilendiriliyor. Otomobilin arka bölümünde bulunan dört çıkıştan yüksek hızla basınçlı gaz püskürten sistemin, 80 kilonewtonun üzerinde itiş gücü ürettiği ifade ediliyor.

Tesla'nın planladığı iki farklı versiyondan Rocket modelinde, standart versiyona kıyasla otomobilin farklı noktalarına yerleştirilmiş ek iticiler bulunuyor. Bu sistemlerin aracın yalnızca ileri yönde değil, yukarı doğru da hareket etmesine ve havadayken kendi ekseni etrafında dönmesine imkân tanıyabildiği belirtiliyor.

İticiler, elektrikli aktüatörler aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu sistem sayesinde uçuş sırasında çok kısa zaman aralıklarında hassas düzeltmeler yapılması ve aracın dengesinin korunması amaçlanıyor.

Ancak Roadster'ın havalanma kabiliyeti, modelin her koşulda uçabileceği anlamına gelmiyor. Tanıtımda sergilenen hareketler, özel olarak hazırlanan gösteri koşullarında gerçekleştirildi. Ayrıca Rocket versiyonunun trafiğe çıkış için gerekli yasal koşulları karşılamayacağı ifade ediliyor.

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TESLA ROADSTER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yeni nesil Tesla Roadster, yüksek hızlanma performansı, basınçlı gaz iticileri, aktif aerodinamik sistemleri ve minimalist kabin tasarımıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 10 yıldır geliştirilen modelin yeni versiyonunda, daha önce gösterilen prototipten farklı bir gövde tasarımı ve performans odaklı donanımlar bulunuyor.

HIZLANMA VE AZAMİ HIZ PERFORMANSI

Tanıtım sırasında gerçekleştirilen hızlanma testinde yeni Roadster'ın 0'dan 100 km/s hıza 0,81 saniyede ulaştığı açıklandı. Elon Musk, seri üretim versiyonunun daha da hızlı olabileceğini belirtirken otomobilin azami hızının yaklaşık 370 km/s'nin üzerinde olacağını ifade etti.

Modelin açıklanan hızlanma değerleri, yüksek performanslı otomobillerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir seviyeye işaret ediyor. Ancak bu değerlerin seri üretim aracında ne ölçüde korunacağı, üretim sürecinde netleşecek.

BASINÇLI GAZ İTİCİLERİ VE ROCKET TEKNOLOJİSİ

Yeni Roadster'ın en dikkat çekici teknik özelliklerinden biri, SpaceX teknolojilerinden yararlanan itici sistemleri. Aracın arka bölümünde yer alan dört çıkıştan basınçlı gaz püskürtülerek itiş gücü oluşturuluyor. Sistemin 80 kilonewtonun üzerinde itiş gücü ürettiği belirtiliyor.

Tesla, Roadster'ı Thrust ve Rocket olmak üzere iki farklı versiyonla sunmayı planlıyor. Thrust modelinde arka bölümde bulunan basınçlı gaz iticileri öne çıkarken Rocket versiyonunda otomobilin çeşitli noktalarına ek iticiler yerleştiriliyor.

Rocket versiyonunun havalanma, havada yön değiştirme ve kendi ekseni etrafında dönme gibi hareketleri gerçekleştirebilmesi hedefleniyor. Bu donanım, modelin standart bir elektrikli otomobilden ayrılan özellikleri arasında bulunuyor.

AKTİF AERODİNAMİK SİSTEMİ

Yeni Roadster'da Multi-Mode Suction System adı verilen aktif aerodinamik sistem de bulunuyor. Otomobilin altındaki havayı güçlü fanlarla dışarı çeken sistem, araç hareketsizken bile yüksek miktarda yere basma kuvveti oluşturabiliyor.

Tesla, bu teknolojinin sağladığı kuvvet sayesinde otomobilin ters çevrilmiş bir yüzeyde ilerleyebildiğini tanıtım sırasında gösterdi. Sistemin virajlarda 2 G'nin üzerinde yanal kuvvet oluşturabildiği de öne sürüldü.

Araçta pist kullanımına yönelik farklı aerodinamik modlar bulunuyor. Track modunda otomobilin gövde yüksekliği azaltılırken yüksek yere basma kuvveti ve düşük hava direnci odaklı ayarlar kullanılabiliyor.

DIŞ TASARIM VE GÖVDE YAPISI

Yeni nesil Roadster'ın tasarımı, yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan ikinci nesil prototipten önemli ölçüde farklılaşıyor. Keskin çizgilerle şekillendirilen kama biçimindeki gövde, 1980'li yılların Lamborghini ve Lotus modellerini hatırlatan bir görünüm taşıyor.

Arka bölümde yükselen büyük aktif spoyler, otomobilin aerodinamik tasarımının dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Tesla, tasarım sürecinde savaş uçaklarından ve uzay araçlarından ilham alındığını belirtiyor.

Otomobilin renkli camlarında astronot kasklarının vizörlerinde kullanılan altın tonlu kaplamalardan esinlenildiği aktarılıyor. Özel gövde renginin ise ultraviyole ışınlarına ve aşırı düşük sıcaklıklara karşı koruma sağlayacak şekilde geliştirildiği ifade ediliyor.

İÇ MEKÂN VE KOLTUK DÜZENİ

Tesla Roadster'ın kabininde markanın minimalist tasarım anlayışı devam ediyor. Geleneksel direksiyon simidi yerine steer-by-wire teknolojisiyle çalışan yoke tipi direksiyon kullanılan modelde, merkezi dokunmatik ekranın yanı sıra sürüş bilgilerini gösteren iki küçük ekran bulunuyor.

İç mekânda mikrosüet kaplamalara ağırlık verilirken ağırlığı azaltmak amacıyla bazı donanımlar sadeleştiriliyor. İlk tanıtımında dört kişilik olarak planlanan modelin yeni versiyonunda iki koltuk bulunuyor. Performansa daha fazla odaklanan Rocket versiyonu ise tek kişilik olarak tasarlanıyor.

TESLA ROADSTER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tesla Roadster'ın üretim takvimi, modelin uzun süredir beklenmesi nedeniyle merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 yıldır geliştirilen ve ilk duyurulduğunda daha erken bir tarihte satışa sunulması planlanan otomobilin üretim takvimi yeniden şekillendi.

Elon Musk'ın açıklamasına göre yeni nesil Tesla Roadster'ın 2028 yılında üretime girmesi hedefleniyor. Ancak üretimin başlaması ile aracın müşterilere teslim edilmesi aynı aşamayı ifade etmiyor. Modelin kesin satış ve teslimat takvimiyle ilgili ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

TESLA ROADSTER FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni Tesla Roadster'ın satış fiyatı henüz açıklanmadı. Modelin ilk duyurulduğu dönemde 200 bin ile 250 bin dolar arasında bir fiyat öngörülmüştü. Ancak bu aralık, yeni versiyon için açıklanmış kesin bir satış fiyatı değil.

Geliştirme sürecinde basınçlı gaz iticileri ve diğer ileri teknolojilerin öne çıkmasıyla nihai fiyatın ilk öngörülen seviyelerin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Tesla tarafından yeni Roadster'ın kesin fiyatı veya versiyonlara göre fiyatlandırması hakkında henüz bir rakam paylaşılmış değil.

Aracın satış fiyatının yanı sıra Thrust ve Rocket versiyonlarının nihai donanım özellikleri de merak ediliyor. Üretimin 2028 yılında başlaması hedeflenirken fiyat, teslimat takvimi ve seri üretim modelinin teknik ayrıntılarıyla ilgili belirsizlikler devam ediyor.

Yeni nesil Tesla Roadster'ın açıklanan performans değerleri ve sıra dışı teknolojilerinin üretim modeline ne ölçüde aktarılacağı, üretim sürecinde netlik kazanacak.