Terörsüz Türkiye Yasası nedir, çerçeve yasa maddeleri nelerdir?

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanması beklenen yasal düzenlemenin kapsamı ve hangi maddeleri içereceği araştırılıyor. Meclis gündeminde ele alınması beklenen çerçeve yasa ile terörün sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin hukuki zemininin oluşturulmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Terörsüz Türkiye Yasası'nın maddeleri ve kapsamı kamuoyunda yakından takip ediliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇERÇEVE YASA NEDİR, MADDELERİ NELER? İŞTE 12 MADDELİK YASANIN KAPSAMI

Türkiye'nin terörle mücadelede yeni döneme ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gündeme gelen Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak ifade edilen düzenlemenin resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" olarak belirlendi. Yasanın, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması ve belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde uygulanacak adımları düzenlemesi amaçlanıyor. Peki, Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa nedir, maddeleri nelerdir? İşte düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntılar...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇERÇEVE YASA NEDİR?

Kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak bilinen düzenleme, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemininin oluşturulmasını hedefliyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında, sürecin belirli koşullar çerçevesinde yürütülmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

Düzenlemede önemli şartlardan biri, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdiğinin ve kontrolünde bulunan silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi olarak öne çıkıyor. Söz konusu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunda öngörülen hükümlerin uygulanması öngörülüyor.

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda kabul edildi.

Yapılan oylamada 468 milletvekili kabul, 88 milletvekili ret, 6 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Oylamaya toplam 562 milletvekili katıldı. Böylece kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak adlandırılan düzenleme TBMM'den geçerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis yaz tatiline girdi. Genel Kurul'un 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlaması kararlaştırıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI KAÇ MADDEDEN OLUŞUYOR?

Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan düzenleme toplam 12 maddeden oluşuyor. Kanunda, sürecin hukuki çerçevesinin yanı sıra uygulanacak hükümlere ve ilgili kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

Yasanın maddelerinde genel olarak kanunun amacı ve kapsamı, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, infaz hükümleri, uygulamanın takip edilmesi, silah ve malzeme teslimi, süre, görev ve sorumluluk, yürürlük ve yürütme gibi başlıklar ele alınıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASINDA HANGİ KONULAR YER ALIYOR?

12 maddelik düzenlemede, Terörsüz Türkiye sürecinin hangi şartlar altında ve nasıl yürütüleceğine ilişkin hükümler bulunuyor. Özellikle silah ve mühimmatın teslim edilmesi, sürecin kamu kurumları tarafından takip edilmesi ve belirlenen şartların gerçekleşmesinin ardından uygulanacak hukuki adımlar düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM

Kanunun amacı ve kapsamı belirleniyor. Düzenlemenin uygulanması, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdirildiğinin ve silah ve mühimmatın teslim edildiğinin tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla teyit edilmesi şartına bağlanıyor.

2. MADDE: TANIMLAR

Kanunda kullanılan “örgüt” ve “kurul” ifadelerinin kapsamı belirleniyor. Komisyon aşamasında bu maddede değişiklik yapıldı ve “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesi, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.

3. MADDE: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN ERTELENMESİ

Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler düzenleniyor. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası veya müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bazı suçlarda ise 10 yıl erteleme öngörülüyor.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor.

4. MADDE: KORUMA TEDBİRLERİ VE KANUN YOLU İNCELEMESİ

Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler getiriliyor. İstinaf veya temyiz aşamasındaki dosyalar bakımından da düzenleme yapılıyor.

5. MADDE: ERTELEME KARARLARI VE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ

Erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi öngörülüyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam edilmesi düzenleniyor.

Belirlenen süre yeni bir suç işlenmeden geçirilirse ilgili dosyalar bakımından kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi öngörülüyor.

6. MADDE: MAHKUMİYET HÜKÜMLERİNİN İNFAZININ ERTELENMESİ

Kanunun kapsamına giren bazı suçlardan verilen mahkumiyetlerin infazının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise 10 yıllık erteleme mekanizması öngörülüyor.

Kasten öldürme suçu nedeniyle mahkum olanlar ile belirtilen tarihten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardan mahkum olanlar bu düzenlemenin dışında tutuluyor.

7. MADDE: TAKİP, KOORDİNASYON VE UYGULAMA

Kanun kapsamındaki uygulamanın takip ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile ilgili üst düzey kamu görevlilerinin yer alması düzenleniyor.

Ayrıca TBMM Başkanlığınca kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulması öngörülüyor.

8. MADDE: SİLAH VE MALZEME TESLİMİ

Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına ilişkin hükümler yer alıyor.

Uygulamaya ilişkin usul ve esasların İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca belirlenmesi öngörülüyor.

9. MADDE: SÜRE

Kanunda öngörülen mekanizmalardan yararlanmak isteyenlerin, gerekli şartların oluşmasının ardından 6 ay içerisinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak başvurması düzenleniyor.

10. MADDE: GÖREV VE SORUMLULUK

Kanun kapsamında görev verilen kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine ilişkin hükümler bulunuyor. Düzenleme kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğuna ilişkin özel bir hüküm getiriliyor.

11. MADDE: YÜRÜRLÜK

Kanunun yürürlüğe ilişkin hükmü düzenleniyor. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

12. MADDE: YÜRÜTME

Kanunun uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Böylece 12 maddelik düzenlemenin yürütme hükmü belirleniyor.