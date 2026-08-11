'Terörsüz Türkiye' yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal altyapısını oluşturan düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşırken, oylama sonrası gözler partilerin oy dağılımına çevrildi. Açık oylamanın kesin sonuçlarına göre yasa; 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla Meclis'ten geçti.

YENİ PARTİ'DE SERBEST OY ÇATLAĞI: 54 RET

Oylamada en belirgin oy ayrışması YENİ Parti grubunda yaşandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti yöneticileriyle birlikte "evet" oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını açıklamasının ardından sandıktan dikkat çeken bir tablo çıktı.

Grup kararının serbest kalmasıyla YENİ Parti’nin 91 milletvekilinden aralarında Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin olduğu tam 54 vekil ret oyu kullandı. Partide evet oyu veren milletvekili sayısı 35'de kalırken, 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

CHP’DE RED OYU VEREN İKİNCİ İSİM MERAK KONUSU

CHP grubunda ise oy dağılımı 29 kabul ve 2 ret şeklinde gerçekleşti. Oylama öncesinde yasaya "hayır" diyeceğini açıkça ilan eden İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin dışındaki diğer ret oyunun kime ait olduğu merak konusu oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tereddütsüz destek" mesajına rağmen 14 CHP'li vekilin oylamaya katılmaması ise dikkat çekti.

İYİ PARTİ FİRE VERMEDİ

Düzenlemeye baştan beri sert muhalefet yürüten İyi Parti, oylamada tam kadro blok hareket etti. Parti Grubundaki 29 milletvekilinin tamamı ret oyu kullanırken, partiden hiç kabul oyu çıkmadı. İYİ Parti'den oylamaya katılmayan vekil de olmadı.

Oylamada ayrıca 1 bağımsız milletvekili ile 1 Demokrat Parti milletvekili de ret oyu kullandı.

31 vekilin katılmadığı oylama sonucunda rakamlar 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser olarak kayıtlara girdi.