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SON DEPREMLER! 24 Temmuz deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 24 Temmuz deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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24 Temmuz günü hissedildiği öne sürülen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa sürede merak konusu oldu. Sosyal medya platformlarında art arda yapılan paylaşımların ardından "Az önce deprem mi oldu?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasındaki yerini aldı. Yaşanan hareketliliğin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son deprem verilerine çevrildi. Peki, 24 Temmuz 2026 Cuma günü deprem mi oldu, nerede meydana geldi ve kaç büyüklüğündeydi?

24 Temmuz 2026 Cuma günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte gündem oldu. Çok sayıda vatandaş hissettikleri hareketliliği paylaşırken, sarsıntının deprem kaynaklı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel son deprem kayıtlarını incelemeye yöneldi. İşte son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 24 Temmuz 2026 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Ülke genelindeki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, büyüklük, merkez üssü, derinlik ve gerçekleşme saati gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel son depremler listesini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 24 Temmuz 2026 Cuma tarihine ait güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylara anlık olarak ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.

24 TEMMUZ 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

24 Temmuz 2026 Cuma günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini kontrol etmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi bilgiler, yetkili kurumların paylaştığı son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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