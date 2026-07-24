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5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü

5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü Haber Videosunu İzle
5 binden fazla insanın öldüğü depremden yeni görüntü
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Venezuela'da 5 bin 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan videoda, şiddetli sarsıntıyla birlikte binalardan kopan dev parçaların sokağa yağdığı ve insanların can havliyle yere sığındığı görülüyor. Saniyeler içinde çöken yapıların yarattığı devasa toz bulutu ise tüm sokağı yutarak felaketin dehşet verici boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından acı tablo netleşirken, felaketin boyutunu yansıtan yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Hükümetin güncellediği son verilere göre çifte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 200'ü geçerken, yaralananların sayısı ise 16 bini aştı. Ülkede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, sarsıntının ilk saniyelerinde kaydedilen yeni bir video depremin yıkıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SOKAK BİR ANDA TOZ BULUTUNA GÖMÜLDÜ

Ortaya çıkan son görüntülerde, sarsıntının başladığı anlarda dar bir sokakta yaşanan büyük panik yer alıyor. Güvenlik kamerası kaydında, park halindeki kırmızı ve beyaz araçların bulunduğu sokakta yürüyen vatandaşların şiddetli sarsıntıyla birlikte yaşadığı korku anları görülüyor. 

Yerin beşik gibi sallanmaya başlamasıyla beraber çevredeki binalardan büyük beton parçaları ve molozlar sokağın ortasına yağmaya başlıyor.

SANİYELER İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDULAR

Sarsıntının şiddetini daha da artırmasıyla birlikte ayakta durmakta zorlanan insanların can havliyle yere çökerek binaların dibine sığındığı anlar kameraya yansıyor. Ancak saniyeler içinde çöken yapıların yarattığı devasa toz bulutu tüm sokağı hızla yutarak kameranın görüş açısını tamamen kapatıyor. 

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin dehşetini özetleyen bu kısa kayıt, doğa olayının ne kadar ani ve acımasız bir güce sahip olduğunu tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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