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Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun mücadele sırasında yedek kulübesindeki bir görevliyi tişörtünden tutarak ayağa kaldırdığı anlar canlı yayına yansıdı. Maçın ardından konuşan İtalyan teknik adam, saha kenarında kendisini "12. adam gibi" hissettiğini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki hareketi oldu.

GÖREVLİYİ TİŞÖRTÜNDEN TUTUP AYAĞA KALDIRDI

Mücadele sırasında saha kenarında oldukça hareketli olduğu görülen İtalyan teknik adam, yedek kulübesinde oturan bir teknik ekip çalışanını tişörtünden tutarak ayağa kaldırdı. Sandalyeden kaldırılan görevlinin şaşkınlığı canlı yayın kameralarına da yansırken, o anlar kısa sürede futbolseverlerin en çok konuştuğu görüntüler arasına girdi.

"KENDİMİ 12. ADAM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, oyuncularının sahadaki enerjisinden ve taraftarın oluşturduğu atmosferden memnun olduğunu söyledi. Takımın fiziksel kapasitesini daha da geliştirmesi gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, her maç yaklaşık 40 şut çeken bir takım oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Saha kenarındaki enerjik tavırlarına da değinen Italiano, maç esnasında kendisini adeta 12. adam gibi hissettiğini, oyunu kenardan okuyarak futbolcularına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu da iş görmez...

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