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ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı Haber Videosunu İzle
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
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ABD, İran'a yönelik saldırılarının 13'üncü gecesinde askeri komuta merkezleri, İHA depoları ve kıyı gözetleme noktalarını hedef aldı. İran basını, nükleer tesisin bulunduğu Hondab dahil birçok kentte patlamalar yaşandığını, Ahvaz yakınlarındaki saldırılarda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu ve bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 13'üncü gecesinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik operasyonlarda komuta merkezleri, insansız hava aracı depoları, haberleşme ağları, kıyı gözetleme noktaları ve deniz unsurlarının hedef alındığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN OPERASYON MESAJI

CENTCOM, operasyonların temel amacının Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehditleri azaltmak olduğunu bildirdi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğu ve ABD ordusunun desteğiyle geçişlerin sürdüğü vurgulandı. Ayrıca bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı ifade edildi.

NÜKLEER TESİSİN BULUNDUĞU BÖLGE VURULDU

İran devlet medyası, Hondab, Hürremabad, Taft, Şirkuh, Anarak, Borucerd ve Konarak'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Devrim Muhafızları'na yakın Fars Haber Ajansı ise ABD füzelerinin Markazi eyaletindeki Hondab yakınlarını hedef aldığını duyurdu.

Hondab'da İran'ın önemli ağır su üretim tesisi ile nükleer kompleksinin bulunması dikkat çekti. Aynı kaynaklar Hürremabad'ın güneyinde de patlama meydana geldiğini bildirirken, Tasnim Haber Ajansı diğer kentlerde de eş zamanlı patlamalar yaşandığını aktardı.

DOĞU TAHRAN'DA HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

İran'ın resmi haber ajansı Mehr, saldırılar sırasında doğu Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı ise Huzistan eyalet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ahvaz yakınlarındaki ABD füze saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

Uluslararası basına göre ABD'nin 13 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki deniz ticaretini güvence altına alma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çatışmalar nedeniyle petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki krizin "kontrolden çıkma noktasına geldiği" uyarısında bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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