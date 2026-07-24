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Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
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Türkiye'nin önde gelen süt ürünleri markası Tahsildaroğlu'nun zincir marketlerde satılan peynirinde, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen "listeria bakterisi" tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bakteri tespit edilen serideki ürünler için toplatma ve imha kararı alındığını açıkladı.

Zincir marketlerde satılan Türkiye'nin 50 yıllık devi Tahsildaroğlu'nun 400 gramlık "Kırık Beyaz Peynir"inde sağlığı tehlikeye düşürecek bakteri tespit edildi.

Kanser tedavisi gören bir vatandaş, yaygın bir zincir marketten aldığı Tahsildaroğlu markasına ait "Kırık Beyaz Peynir"ini tüketmesinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın, zehirlenmeye sebep olduğunu düşündüğü peyniri yetkililere ihbar etmesi üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri acilen harekete geçti. Ekipler hem şüpheli ürünü laboratuvar incelemesine aldı hem de satışın yapıldığı zincir markette kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

BAKANLIKTAN İMHA KARARI

Sözcü'nün haberine konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, listeria bakterisi tespit edilen parti numarasına ait peynirlerin tamamı için derhal toplatma kararı çıkarıldığını bildirdi. Karar doğrultusunda raflardan çekilen hatalı üretim ürünlerin tamamının imha edildiği açıklandı.

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDEN TEHLİKELİ?

Az pişmiş et ürünlerinde, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde üreyebilen listeria bakterisi, sağlıklı yetişkinlerde genellikle hafif bir mide bulantısı veya gribal enfeksiyon ile atlatılabiliyor. Ancak risk grubundaki kişiler için bu durum çok daha ağır seyrediyor.

Listeria bakterisi; özellikle hamile kadınlar, bebekler, yaşlılar ve kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerde hayati tehlikelere yol açabilecek ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Kaynak: Haberler.com
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