Haberler

Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor Haber Videosunu İzle
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı daralma ve azalan petrol stokları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,20 lira zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın ardından bazı illerde motorin 80 lirayı aşacak.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan ve bölgeye yayılan savaş hali ile Rusya-Ukrayna krizinin uzaması, petrol tedarikinde ciddi sorunlar yaratıyor. Gün geçtikçe azalan stokların piyasalarda oluşturduğu baskı, yurt içindeki akaryakıt ürünlerine dev bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

YARIN BÜYÜK ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu maliyet artışları sebebiyle motorinin litre fiyatına 4,20 lira tutarında bir zam yapılması planlanıyor. Tüketicileri yakından ilgilendiren bu zamlı tarifenin, yarından itibaren pompaya yansıyarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MOTORİNİN YENİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 4,20 liralık zammın uygulanması halinde, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni rekor seviyelere ulaşacak. Zam sonrası oluşacak tahmini fiyat tablosu şu şekilde:

İstanbul - 78,48 TL

Ankara - 79,60 TL

İzmir - 79,87 TL

Doğu İlleri - 81,32 TL

Kaynak: Haberler.com
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti

CHP'nin kalesinde deprem! Topluca istifa ettiler
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Suç örgütlerine bilgi sızdırıyorlardı! O kamu görevlilerinin fişi çekildi

Suç örgütlerine bilgi sızdıran kamu görevlilerinin fişi çekildi
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Dolmuş şoförü kazaya davetiye çıkardı: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın

Kaza göz göre göre geldi: Seyir halindeyken yaptığı şeye bakın
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı

Kargocunun rezilliği anbean kamerada