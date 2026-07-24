Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
ABD ve İran arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı daralma ve azalan petrol stokları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,20 lira zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın ardından bazı illerde motorin 80 lirayı aşacak.
Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan ve bölgeye yayılan savaş hali ile Rusya-Ukrayna krizinin uzaması, petrol tedarikinde ciddi sorunlar yaratıyor. Gün geçtikçe azalan stokların piyasalarda oluşturduğu baskı, yurt içindeki akaryakıt ürünlerine dev bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
YARIN BÜYÜK ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu maliyet artışları sebebiyle motorinin litre fiyatına 4,20 lira tutarında bir zam yapılması planlanıyor. Tüketicileri yakından ilgilendiren bu zamlı tarifenin, yarından itibaren pompaya yansıyarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
MOTORİNİN YENİ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Beklenen 4,20 liralık zammın uygulanması halinde, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni rekor seviyelere ulaşacak. Zam sonrası oluşacak tahmini fiyat tablosu şu şekilde:
İstanbul - 78,48 TL
Ankara - 79,60 TL
İzmir - 79,87 TL
Doğu İlleri - 81,32 TL