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Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu

Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
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Orta Doğu'da artan gerilim ve Husi saldırılarının ardından Brent petrol iki ay sonra yeniden 100 doların üzerine çıktı. İran, yükselen petrol fiyatlarının ABD karşısındaki pazarlık gücünü artırdığını savunurken, petrol kaynaklı enflasyon endişeleri altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın 4 bin 127 dolara, gram altın ise 6 bin 269 liraya geriledi.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin hedef alınması halinde İran altyapısına saldırı düzenleneceği uyarısında bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı iki ay sonra ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından İran yönetiminden de dikkat çeken açıklamalar geldi. Tahran'da, yükselen petrol fiyatlarının Washington ile yeniden müzakere masasına oturulmasına karşı çıkan çevrelerin elini güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı.

İRAN: YA HERKES YA DA HİÇ KİMSE

İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı ile Bab el-Mendeb Boğazı çevresindeki güvenlik krizinin ülkenin pazarlık gücünü artırdığını savundu.

İran Meclis Başkanı ve ülkenin başmüzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu savaşın denklemi açık: Ya herkes ya da hiç kimse." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi, petrol fiyatlarındaki yükselişin uzun sürecek bir çatışmanın ABD üzerinde İran'dan daha fazla baskı oluşturacağı yönündeki görüşleri desteklediğini öne sürdü.

ALTIN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden artırabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi altın fiyatlarında satış baskısı oluşturdu.

Ons altın güne 4 bin 121 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 112 dolar, en yüksek ise 4 bin 141 dolar seviyesini gören ons altın, son işlemlerde 4 bin 127 dolardan alıcı buldu.

Yurt içinde ise gram altın güne 6 bin 269 liradan başladı. Gün içinde 6 bin 242 lira ile en düşük, 6 bin 288 lira ile en yüksek seviyeyi gören gram altın, son işlemlerde 6 bin 269 liradan işlem gördü.

GÖZLER FED VE ECB'DE

Yatırımcıların odağı gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Piyasalarda Fed'in faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor. Piyasalar, eylül ayında faiz artışı olasılığını yüzde 61 seviyesinde değerlendiriyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, eylül ayında olası bir faiz artırımına kapıyı açık bırakacağı öngörülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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