Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, askerlikte verdiği 9 kiloyla konuşulmuştu. Askerlik dönüşü saç ve sakal stilini değiştiren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Fatih karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Doğukan Güngör, askerlik dönüşünde yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Askerlik görevini tamamlayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu. Saç ve sakal stilindeki değişimle dikkat çeken Güngör, bambaşka bir imajla objektif karşısına geçti.

Öte yandan başarılı oyuncunun askerlik sürecinde yaşadığı fiziksel değişim de dikkat çekti. Doğukan Güngör'ün 24 günlük askerlik döneminde tam 9 kilo verdiği öğrenildi. Fit görüntüsüyle oyuncunun son hali hayranlarından beğeni topladı.

Kaynak: Haberler.com
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Festivali kana buladılar! Yaralılar var
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var