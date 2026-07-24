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Bolu'da av dönüşü feci kaza: Cip uçurumdan yuvarlandı, 2 sevgili hayatını kaybetti

Bolu'da av dönüşü feci kaza: Cip uçurumdan yuvarlandı, 2 sevgili hayatını kaybetti
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Bolu'nun Çaygökpınar köyü yolunda ava giden 3 kişinin bulunduğu cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki Emre Yaman ve sevgilisi Ceyda Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Enes Yaman yaralı kurtuldu. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Bolu'da ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin bulunduğu cip, 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 2 sevgili hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) idaresindeki 14 EB 755 plakalı cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı sürücü Enes Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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