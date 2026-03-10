SGK geçmişe dönük ödenmemiş prim iadesi, rapor parası ve hatalı kesintileri geri mi yatırılıyor? SON DAKİKA! Geçmişe dönük ödemeler nasıl alınır?

SGK, vatandaşların uzun süredir merak ettiği konuyu gündeme getirdi. Geçmiş yıllara ait ödenmemiş primler, rapor paraları ve hatalı kesintiler için iade süreci başlıyor mu? Hangi ödemelerin geri alınabileceği ve adımların ne olduğu gündemde araştırılan başlıklar arasında. Detaylar haberin devamında…

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEMELER GERİ Mİ YATIRILACAK?

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dijital sistem güncellemesi kapsamında geçmişe dönük bazı ödenmemiş primler, rapor parası, hatalı kesintiler ve diğer şahıs ödemelerini vatandaşlara iade etmeye başladı. Ancak ödemelerin geri alınabilmesi için 5 yıllık zaman aşımı süresi dolmadan başvuru yapılması gerekiyor. Bu güncelleme ile vatandaşlar, geçmiş yıllara ait haklarını kaybetmeden alacaklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK HANGİ ÖDEMELER GERİ YATIRILACAK?

Geri ödemeler çeşitli kalemleri kapsıyor:

Ödenmemiş prim iadeleri (emeklilik yaşı dolmuş ancak prim günü eksik olanlar dahil)

Rapor parası

Emzirme yardımı

Cenaze ödeneği

Yol gideri ödemeleri

Maaşlardan yapılan hatalı kesintiler

Fazla yatırılan genel sağlık sigortası primleri

Kurum verilerine göre, bu ödemeler kişiye göre 500 TL ile 25 bin TL arasında değişebiliyor.

SGK GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEMELER NEREDEN ALINIR?

Vatandaşlar, SGK merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden alacaklarını sorgulayabiliyor. Bunun için:

e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" bölümünden alacaklarını kontrol etmek,

Ardından "Banka Hesabı Tanımlama" bölümünden IBAN bilgisi eklemek yeterli.

Başvurunun ardından ödemeler genellikle 3 ila 10 iş günü içinde banka hesabına veya PTT aracılığıyla yapılabiliyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

SGK yetkilileri, iade edilecek ödemelerin çalışanlar, emekliler ve bazı durumlarda ev hanımlarını da kapsadığını belirtti. Ayrıca, 5 yıl boyunca talep edilmeyen ödemelerin zaman aşımına uğrayarak kuruma gelir kaydedilebileceğini vurgulayarak vatandaşları hak kaybı yaşamamaları için sisteme başvurmaları konusunda uyardı. Ortalama kişi başına bekleyen ödeme tutarı yaklaşık 4 bin 800 TL olarak bildirildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

SGK tarafından iade edilebilecek bazı ödeme kalemlerinin bulunduğu belirtilirken bu ödemelerin çalışanların yanı sıra emeklileri ve bazı durumlarda ev hanımlarını da kapsayabildiği ifade edildi. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre en sık karşılaşılan iade türleri arasında emeklilik yaşı dolmuş ancak prim günü eksik olan kişilerin ödedikleri primlerin geri alınabildiği prim iadeleri yer alıyor.

