Haberler

Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Semih Kılıçsoy, forvet pozisyonunda sergilediği performansla adından söz ettiriyor. İstanbul doğumlu olan Kılıçsoy, henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem Beşiktaş formasıyla hem de Türkiye millî takımıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbolunun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, İstanbul doğumlu ve 2005 doğumlu genç bir forvet oyuncusu. Beşiktaş altyapısından yetişen Kılıçsoy, kısa sürede profesyonel takıma yükselerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında dikkat çeken performanslar sergiledi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, forvet pozisyonunda oynayan genç bir Türk futbolcudur. 15 Ağustos 2005'te İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Kılıçsoy, futbol kariyerine Gaziosmanpaşa Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başlamıştır. 2016 yılında Beşiktaş altyapısına katılan genç futbolcu, kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve profesyonel kariyerine 2023 yılında adım atmıştır. Türkiye millî takımının alt yaş kategorilerinde de forma giymiş, Ocak 2024'te ise A millî takıma çağrılarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçilmiştir.

Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

SEMİH KILIÇSOY KAÇ YAŞINDA?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

SEMİH KILIÇSOY NERELİ?

Semih Kılıçsoy, İstanbul doğumlu ve İstanbullu bir futbolcudur.

Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

SEMİH KILIÇSOY'UN KARİYERİ

Semih Kılıçsoy, futbola Gaziosmanpaşa Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başladıktan sonra 2016 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol atarak dikkat çekti. 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'ya attığı golle Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu oldu. Aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Kılıçsoy, bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci Beşiktaş oyuncusu unvanını elde etti. Ağustos 2025'te Serie A ekiplerinden Cagliari'ye 12+2 milyon Avroluk satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Millî takım kariyerinde de öne çıkan Semih, 14 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında Türkiye'yi temsil etmiş, toplamda 41 maçta 27 gol kaydetmiştir. Alt yaş kategorilerindeki performansı sonrası A millî takıma çağrılmış ve büyük turnuva kadrosuna dahil edilmiştir.

Semih Kılıçsoy, hızlı yükselişi, golcülüğü ve disiplinli çalışmasıyla Türk futbolunun gelecekteki önemli isimlerinden biri olarak görülmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.