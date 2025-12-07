Semih Kılıçsoy kimdir? Semih Kılıçsoy kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbolunun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy, İstanbul doğumlu ve 2005 doğumlu genç bir forvet oyuncusu. Beşiktaş altyapısından yetişen Kılıçsoy, kısa sürede profesyonel takıma yükselerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında dikkat çeken performanslar sergiledi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy, forvet pozisyonunda oynayan genç bir Türk futbolcudur. 15 Ağustos 2005'te İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Kılıçsoy, futbol kariyerine Gaziosmanpaşa Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başlamıştır. 2016 yılında Beşiktaş altyapısına katılan genç futbolcu, kısa sürede performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve profesyonel kariyerine 2023 yılında adım atmıştır. Türkiye millî takımının alt yaş kategorilerinde de forma giymiş, Ocak 2024'te ise A millî takıma çağrılarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçilmiştir.

SEMİH KILIÇSOY KAÇ YAŞINDA?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

SEMİH KILIÇSOY NERELİ?

Semih Kılıçsoy, İstanbul doğumlu ve İstanbullu bir futbolcudur.

SEMİH KILIÇSOY'UN KARİYERİ

Semih Kılıçsoy, futbola Gaziosmanpaşa Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başladıktan sonra 2016 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol atarak dikkat çekti. 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'ya attığı golle Beşiktaş tarihinin Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncusu oldu. Aynı sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Kılıçsoy, bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci Beşiktaş oyuncusu unvanını elde etti. Ağustos 2025'te Serie A ekiplerinden Cagliari'ye 12+2 milyon Avroluk satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Millî takım kariyerinde de öne çıkan Semih, 14 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında Türkiye'yi temsil etmiş, toplamda 41 maçta 27 gol kaydetmiştir. Alt yaş kategorilerindeki performansı sonrası A millî takıma çağrılmış ve büyük turnuva kadrosuna dahil edilmiştir.

Semih Kılıçsoy, hızlı yükselişi, golcülüğü ve disiplinli çalışmasıyla Türk futbolunun gelecekteki önemli isimlerinden biri olarak görülmektedir.