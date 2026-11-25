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Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliği görevine Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı. Daha önce Uşak, Muş, Ordu, Kocaeli ve Malatya valiliklerinde görev yapan Yavuz'un hayatı, eğitim geçmişi ve bürokrasi kariyeri merak konusu oldu. Eşi Selda Yavuz ile birlikte kamuoyunun gündemine gelen Seddar Yavuz hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni Muğla Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Seddar Yavuz, 1967 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Yavuz, meslek hayatına mülki idare amiri olarak başladı. Kaymakam vekilliği ve kaymakamlık görevlerinin ardından farklı illerde valilik yaptı.

Son olarak Malatya Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz, Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliğine atandı.

SEDDAR YAVUZ KAÇ YAŞINDA?

1967 doğumlu olan Seddar Yavuz, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

SEDDAR YAVUZ NERELİ?

Seddar Yavuz, Eskişehir'de dünyaya geldi. 1967 yılında Eskişehir'de doğan Yavuz, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

SEDDAR YAVUZ'UN EŞİ SELDA YAVUZ KİMDİR?

Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'dur. Çiftin dört çocuğu bulunmaktadır. Selda Yavuz'un mesleği ve kişisel yaşamına ilişkin paylaşılan bilgilerde başka bir ayrıntı yer almamaktadır.

SEDDAR YAVUZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mülki idare amirliği kariyerine kaymakam vekilliği görevleriyle başlayan Seddar Yavuz, Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Ardından valilik görevlerine atanan Yavuz'un görev geçmişi şöyle:

- Harmancık Kaymakam Vekilliği

- Aslanapa Kaymakam Vekilliği

- Güdül Kaymakam Vekilliği

- Korgun Kaymakamlığı

- Eğil Kaymakamlığı

- Dursunbey Kaymakamlığı

- Kadınhanı Kaymakamlığı

- Siverek Kaymakamlığı

- Kemer Kaymakamlığı

- Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı

SEDDAR YAVUZ HANGİ İLLERDE VALİLİK YAPTI?

Seddar Yavuz, kaymakamlık görevlerinin ardından farklı dönemlerde Uşak, Muş, Ordu, Kocaeli ve Malatya valiliklerinde bulundu.

- Uşak Valiliği (2014-2015): 13 Şubat 2014 tarihli kararnameyle Uşak Valiliğine atandı.

- Muş Valiliği (2015-2017): 25 Ağustos 2015 tarihli kararnameyle Muş Valisi oldu.

- Ordu Valiliği (2017-2020): 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan kararnameyle Ordu Valiliği görevine getirildi.

- Kocaeli Valiliği (2020-2024): 10 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli Valisi olarak görevlendirildi.

- Malatya Valiliği (2024-2026): 10 Temmuz 2024 tarihli Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atandı.

Son olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Valiliği görevine getirilen Seddar Yavuz, böylece valilik kariyerini Ege Bölgesi'nde sürdürecek.