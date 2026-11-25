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İngiltere Prensi Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla iki ayrı federal suçlama yöneltildi. 82 yaşındaki Markle'ın her bir suçlamadan 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

FBI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin Florida eyaletinde 6 Kasım'da FBI tarafından gözaltına alınan Thomas Markle hakkında Los Angeles'taki federal büyük jüri tarafından iddianame hazırlandı. Markle, iki farklı tarihte çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri içeren materyalleri bilerek bulundurmakla suçlandı.

20 YILDIR KİRALADIĞI DEPODA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Markle'ın Los Angeles'ta yaklaşık 20 yıldır kiraladığı depoda arama yapıldı. Federal ajanların aramalarda suçlamalara konu olan görüntüleri ele geçirdiği belirtildi. Savcılık, bazı görüntülerde Markle'ın da bulunduğunun bir tanık tarafından ileri sürüldüğünü aktardı.

ÖZ OĞLU İHBAR ETMİŞTİ

Geçirdiği felcin ardından 2025 yılında Filipinler'e taşınan Thomas Markle hakkında soruşturmanın, oğlu Thomas Markle Jr.'ın ihbarıyla başladığı ortaya çıktı. Babasının eşyaları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulduğunu öne süren Markle Jr., Filipinler polisine ve FBI'a başvurmuştu.

HER SUÇLAMA İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS

ABD Savcısı Bill Essayli, Markle'ın suçlu bulunması halinde her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı. Filipinler'de de hakkında üç ayrı suç duyurusunda bulunulan Markle'ın önümüzdeki haftalarda Los Angeles'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Florida'da bir hakim, Markle'ın yargılanabilecek zihinsel yeterliliğe sahip olduğuna karar vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı