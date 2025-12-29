Şanlıurfa okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Şanlıurfa'da okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

Ülke genelinde etkili olan sert kış şartları, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte bazı illerde okullar için tatil kararları açıklanırken, gözler Şanlıurfa'ya çevrildi. Şanlıurfa'da 30 Aralık Salı günü okullar tatil mi, Valilikten resmi bir açıklama yapıldı mı? Öğrenciler ve veliler konuya ilişkin gelecek duyuruları yakından takip ediyor.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Şanlıurfa genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tüm ilgili kurumlar harekete geçti. Sahada koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla yolların açık tutulması ve trafik akışının aksamaması hedefleniyor.

Valilik tarafından bir gün önceden alınan karar doğrultusunda, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreşler ile gündüz bakımevleri dâhil olmak üzere eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

EKİPLER SAHADA ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Karayolları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, sorumluluk alanlarındaki yol ağlarında karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ise şehir merkezi ve kırsal bölgelerde trafik güvenliğini sağlamak için sahada aktif görev yapıyor.

Mevcut veriler doğrultusunda Karayolları ekipleri 38 araç ve iş makinesi, 28 ekip ve 81 personelle çalışmalarını sürdürürken; Büyükşehir Belediyesi 298 araç ve iş makinesi, 23 ekip ve 480 personel ile sahada bulunuyor. Emniyet trafik birimleri 50 araç, 50 ekip ve 150 personel ile görev yaparken, Jandarma trafik ekipleri ise 26 araç, 26 ekip ve 80 personel ile çalışmalara destek veriyor.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle Viranşehir–Diyarbakır kara yolunda yalnızca küçük araçların geçişine izin verildiği bildirildi. İl genelinde ise 164 kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan güzergâhların açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Şehir merkezlerinde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, zorunlu durumlarda ise kış lastiği kullanılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle gelen acil ihbarlara ekiplerin en kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da yarın için şu ana kadar eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten gelecek yeni bir karar olması halinde gelişmeler anlık olarak paylaşılacak.