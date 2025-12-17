Sakıncalı final mi yapıyor, Sakıncalı neden final yapıyor?

Yayın hayatına iddialı bir başlangıç yapan ve yüksek beklentilerle ekrana gelen Sakıncalı, son haftalarda karşılaştığı reyting düşüşleri ve senaryoda yaşanan beklenmedik kırılmalar nedeniyle erken final söylentileriyle anılmaya başlamıştı. Tüm bu gelişmeler, dizinin neden final kararı aldığına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

SAKINCALI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sakıncalı dizisinin ekran macerası, beklenen izlenme oranlarına ulaşılamaması nedeniyle sona eriyor. Yapım, 5. bölümüyle birlikte bugün (17 Aralık 2025 Çarşamba) izleyicilere veda ederek yayın hayatını noktalayacak.

SAKINCALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sakıncalı, evladını kaybetmenin ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) adalet arayışını merkezine alıyor. Acı, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği hikâye, yaşadığı büyük yıkımın ardından küllerinden doğmaya çalışan güçlü bir kadının mücadelesini ekrana yansıtıyor.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Karakterler:

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya, Gonca'nın evinin taranmasıyla peşinde kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Bu esnada Çetin onu korumak için gelir ama Süreyya'nın korkusu yoktur, Çetin'den işin içinde kimlerin olduğunu ve oğlunun katilini öğrenmek ister ama Çetin isim vermez. Diğer yandan Nazım, Çetin'in Memduh'un gözünden düşmesi için büyük bir oyun oynar. Çetin ise Süreyya'nın evini kimin taradığını bulmak için Memduh'un karşısına çıkar. Çetin, Faysal ve Nazım'ın teknelerine polis baskın yapar. Gonca'nın ve Kiraz'ın da yanına gelmesiyle Süreyya, Nazım'ın oynadığı oyunu çözer ve oğlunun intikamını için yola çıkar. Finalde ise Süreyya Nazım'ı, Faysal'ı ve Çetin'i şok edecek bir eyleme geçecektir.