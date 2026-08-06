S Sport CANLI İZLE (GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? AVRUPA LİGİ ÖN ELEME HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa kupalarında sezonun ilk resmi sınavlarından birini verecek siyah-beyazlıların karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, "Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Mücadelenin yayıncı kuruluşları, maç saati, tarihi ve oynanacağı stat merak edilen konular arasında yer alırken, karşılaşma S Sport Plus ve TV100 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turundaki Hradec Kralove-Beşiktaş karşılaşması, 06 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

HRADEC KRALOVE – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Çekya'nın Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki yolculuğuna avantajlı bir skorla başlamak için sahaya çıkacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Hradec Kralove-Beşiktaş maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus platformu üzerinden internet aracılığıyla ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.

TV100 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ayrıca TV100 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TV100; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA İLK RESMİ SINAVINA ÇIKIYOR

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Hradec Kralove karşısında avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesinde önemli bir fırsat yakalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa yolunda moral kazanmak isterken, futbolseverler de mücadeleyi canlı olarak ekran başından takip edebilecek.