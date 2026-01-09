Rüzgar - fırtına nedeniyle İstanbul'da okullar tatil oldu mu?

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, hava durumu ve okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi almak için resmi açıklamaları bekliyor.

Fırtına ve rüzgarın etkisi altına giren İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul'daki okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Vatandaşlar ve öğrenciler, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

MARMARA'DA FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Marmara Bölgesi genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İSTANBUL'DA ÇATI UÇTU, ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul Beyoğlu'nda Aydın Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısı, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Düşen çatı parçaları park halindeki hafif ticari bir araca zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

AYASOFYA'DA MİNARE ALEMİ DÜŞTÜ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, kuvvetli rüzgar nedeniyle cami bahçesine düştü. Yetkililer, rüzgarın etkisini azaltmasının ardından uzman ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığını ve minareye yönelik müdahalenin dikkatle yapılacağını açıkladı. Bahçede devrilen ağacın da kontrollü şekilde kaldırılacağı bildirildi.

GÜNGÖREN'DE ARAÇLAR ÇATI ALTINDA KALDI

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde 6 katlı bir iş yerinin çatısı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda birden fazla araç hasar gördü. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik çalışması gerçekleştirdi.

BURSA'DA CAM BALKONLAR YERLE BİR OLDU

Bursa'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, özellikle Nilüfer ilçesinde hasara yol açtı. Bir apartmandaki dairelere ait cam balkonlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak aşağı düştü.

ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU

Fırtına nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nun çatısı da uçtu. Düşen parçalar binanın arka kısmına savrulurken bazı pencerelerde hasar meydana geldi.

KOCAELİ'DE TIRLAR DEVRİLDİ

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kuvvetli rüzgar sebebiyle 2 TIR ve bir kamyonet devrildi. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken geçişler kontrollü olarak sağlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ DURDU

Çanakkale Boğazı'nda etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Hava koşullarının normale dönmesinin ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor.

RÜZGAR - FIRTINA NEDENİYLE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Yetkili makamlardan İstanbul'da okullar tatil olduğunadair henüz açıklama yapılmadı.

