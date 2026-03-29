Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de yaşayan peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut, yaşadığı 6. katlı dairenin terasından düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökbulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökbulut'un olaydan saatler önce sosyal medya hesabından saçını kazıttığı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAĞITHANE'de peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut (27) 6'ncı katta yaşadığı dairenin terasından düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökbulut tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetti. Gökbulut'un olaydan saatler önce sosyal medya hesabından saçını kazıttığı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre peyzaj mimarı Ahmet Hakan Gökbulut, akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada oturduğu binanın 6'ncı katındaki terastan düştü. Sokakta bulunan merdivenlere düşen Gökbulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Gökbulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gökbulut ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Gökbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAÇLARINI KAZITIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Olayın ardından polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma başlattı. Gökbulut'un olaydan saatler önce saçlarını kazıttığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Gökbulut'u son gören kişinin arkadaşı Enes Ö. (26) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Enes Ö.'nün 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan hayatını kaybeden Ahmet Hakan Gökbulut'un cenazesi, Sarıyer Derbent Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a 'Vururuz' resti

Planı Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a telefon: Vururuz
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

CHP'li başkanın taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek arabasındaki Arya hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı bebek arabasındaki minik Arya hayatını kaybetti
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi