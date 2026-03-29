Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu bugün yapılacak antrenmandan önce fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı. Rumen basını tecrübeli teknik adamın kalp krizi geçirdiğini yazarken, Romanya Futbol Federasyonu açıklamasında ise sadece durumunun stabil olduğuna vurgu yapıldı.

  • Romanya Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu antrenman öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
  • Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu açıkladı.
  • Lucescu'nun rahatsızlığının kalp krizi mi yoksa tansiyon düşüklüğü mü olduğu netleşmedi.

Slovakya ile 31 Mart Salı günü oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını sürdüren Romanya Milli Takımı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu, bugünkü antrenman öncesinde rahatsızlık geçirdi. 80 yaşındaki teknik adamın fenalaşarak yere yığıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu duyurdu. Federasyon yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son antrenman öncesinde gerçekleştirilen teknik toplantı sırasında teknik direktör Mircea Lucescu kendini kötü hissetti. İlk müdahale, milli takım sağlık ekibi tarafından hemen yapıldı.

DURUMU STABİLİZE EDİLDİ

112 acil servisine yapılan çağrının ardından iki SMURD ekibi hızla tesislere ulaştı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde teknik direktörün durumu kısa sürede stabilize edildi.

BÜKREŞ'TEKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şu anda teknik direktörün durumu stabildir. Ancak yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, detaylı tetkikler ve uzman gözetimi için Bükreş'teki bir hastaneye sevk edilmiştir."

RAHATSIZLIĞININ NE OLDUĞU NETLİK KAZANMADI

Rumen basınının bir kısmı Mircea Lucescu'nun kalp krizi geçirdiğini manşetlerine taşırken, bir kısım kaynak da sadece tansiyonunun düştüğü yönünde haberler yaptı. Tecrübeli teknik adamın rahatsızlığının tam olarak ne olduğu hala netlik kazanmış değil.

Erdem Aksoy
