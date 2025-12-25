Regaip Kandili 20 rekat namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir? Regaip kandili gecesi kılınacak namazlar...

Üç ayların manevi iklimine adım atılan Regaip Kandili, İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve bereketin kapılarının aralandığı en kıymetli gecelerden biri olarak kabul edilir. Müminler için arınma, tövbe ve Allah'a yönelme fırsatı sunan bu mübarek gece, özellikle Regaip Kandili 20 rekat namazı nasıl kılınır, Regaip Kandili 20 rekat namazı kaç rekat, Regaip Kandili namazına nasıl niyet edilir gibi soruların yoğun şekilde araştırıldığı bir zaman dilimidir.

REGAİP KANDİLİ 20 REKAT NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandili, İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve ilahi lütufların yoğun şekilde tecelli ettiğine inanılan müstesna gecelerden biridir. Üç ayların başlangıcında idrak edilen bu özel gece, kulun Allah'a yönelmesi, geçmiş muhasebesi yapması ve manevi bir diriliş yaşaması açısından büyük önem taşır. Regaip Kandili'nde kılınan 20 rekat namaz ise bu gecenin ruhuna uygun şekilde eda edilen en faziletli nafile ibadetler arasında yer alır.

Namazın kılınışında farklı uygulamalar bulunmakla birlikte, yaygın kabul gören şekliyle her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kez Kadir Suresi ve 3 kez İhlas Suresi okunur. Alternatif olarak Fatiha'dan sonra üç defa Ayetel Kürsi veya Kadir Suresi okunması da tercih edilebilir.

Bazı uygulamalarda ise dört rekatlık bölümler halinde özel bir tertip izlenir. Bu tertibe göre:

1. Rekat: Subhaneke, Fatiha ve 3 Ayetel Kürsi

2. Rekat: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas

3. Rekat: Subhaneke, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas

4. Rekat: Fatiha, İhlas, Felak ve Nas

Her dört rekatın sonunda Ettehiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Bu düzen 20 rekat tamamlanana kadar tekrar edilebilir.

Namazın ardından 7 Salatı-Ümmiye okunur ve ardından secdeye varılarak dua edilir. Salatı-Ümmiye şu şekildedir:

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim."

REGAİP KANDİLİ 20 REKAT NAMAZI KAÇ REKAT?

Regaip Kandili namazı, adından da anlaşılacağı üzere toplam 20 rekattır. Bu namaz farz veya vacip değil, tamamen nafile bir ibadet olup kulun kendi isteği ve niyetiyle eda edilir. İslam geleneğinde nafile namazların ikişer rekatlar halinde kılınması esas olduğundan, Regaip Kandili 20 rekat namaz da genellikle 10 selamda tamamlanır.

Alimler, bu namazın rekat sayısından ziyade huşu, samimiyet ve ihlasla kılınmasının önemine dikkat çeker. Regaip Kandili gecesi yapılan ibadetlerin, kişinin manevi hayatında yeni bir sayfa açmasına vesile olacağı ifade edilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet, ibadetin özünü ve yönünü belirleyen en temel unsurdur. Regaip Kandili namazına başlanmadan önce kalben niyet etmek yeterli olmakla birlikte, dil ile niyet edilmesi de yaygın bir uygulamadır.

Regaip Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:

"Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber."

Bu niyetle namaza durulması, ibadetin bilinçli ve şuurlu şekilde eda edilmesine katkı sağlar.

REGAİP KANDİLİ GECESİ KILINACAK NAMAZLAR!

Regaip Kandili gecesi yalnızca 20 rekat namazla sınırlı kalınmaz. Müminler bu geceyi farklı nafile ibadetlerle ihya edebilir. Bunlar arasında tesbih namazı, hacet namazı ve diğer nafile namazlar yer alır.

Özellikle tesbih namazı, Resûl-i Ekrem (s.a.s.) tarafından tavsiye edilen ve büyük faziletler barındıran mendup bir ibadettir. Dört rekat olarak kılınan bu namazda toplam 300 tesbih yapılır. Her rekatta 75 tesbih getirilir ve bu tesbihler rükû, secde ve kıyam bölümlerine yayılır.

Tesbih namazının, kişinin geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanmasına vesile olacağı hadis kaynaklarında ifade edilmiştir. Bu nedenle Regaip Kandili gecesi, tesbih namazı kılmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

RECEP AYI BOYUNCA KILINAN HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Recep ayı, üç ayların başlangıcı olması sebebiyle ibadet yoğunluğunun arttığı bir zaman dilimidir. Bu ay boyunca eda edilen nafile ibadetlerden biri de 30 rekatlık hacet namazıdır.

Hacet namazı, Recep ayının ilk, ikinci ve üçüncü on gününe yayılarak kılınır. Her on günlük dilimde 10 rekat olmak üzere toplamda 30 rekat tamamlanır. Namaz, ikişer rekatlar halinde eda edilir.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra üçer kez İhlas ve Kafirûn sureleri okunur. Bu namaz, kişinin dünya ve ahiret ile ilgili dileklerini Allah'a arz etmesine vesile olur.

REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Regaip Kandili, zikir ve tövbe ile değerlendirilen mübarek gecelerin başında gelir. Bu gece çekilen zikirlerin sevabının büyük olduğu ifade edilir. Müslümanlar, kalplerini arındırmak ve Allah'a yakınlaşmak için şu zikirleri sıkça tekrar eder:

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihatlara, Regaip Kandili gecesinde de devam edilmesi tavsiye edilir. Bu zikirler, kulun manevi dirilişine katkı sağlar ve kalbi huzurla doldurur.