Ramazanın son cuması cüzdan duası nasıl yapılır? Ramazanın son cuması ne yapılır? (Araf Suresi 10. ayeti - Sad Suresi 54. ayeti okunuşu ve anlamı)

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde insanlar hem ibadetlerini artırmayı hem de rızıklarının bereketlenmesi için dua etmeyi tercih ediyor. Bu noktada özellikle Araf Suresi ve Sad Suresi'nde yer alan bazı ayetler etrafında şekillenen "cüzdan duası" geleneği dikkat çekiyor. Peki, Ramazan'ın son cumasında yapılan bu uygulama nedir ve nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

RAMAZANIN SON CUMASI CÜZDAN DUASI NASIL YAPILIR?

Halk arasında oldukça yaygın olan "cüzdan duası", Ramazan ayının son cuma günü gerçekleştirildiğine inanılan bir bereket uygulamasıdır. Geleneksel anlatımlara göre bu uygulama, özellikle rızkın artması ve maddi sıkıntıların hafiflemesi niyetiyle yapılır.

Uygulamanın temelinde iki ayetin yazılması yer alır. Rivayete göre Ramazan ayının son cuma günü, selâ ile ezan arasında belirli ayetler bir kâğıda yazılır ve daha sonra cüzdana konulur. Bu kâğıdın cüzdandan çıkarılmaması gerektiği söylenir. Halk inancına göre bu şekilde yapılan uygulamanın kişinin kazancına bereket getireceğine inanılır.

Ancak önemli bir noktayı vurgulamak gerekir: Bu uygulamanın İslam'da farz, vacip ya da sünnet olduğuna dair resmi ve kesin bir dini kaynak bulunmamaktadır. Din alimleri bu geleneğin daha çok kültürel bir uygulama olduğunu ifade eder. Dolayısıyla cüzdan duası, dini bir zorunluluk olarak değil, manevi bir niyet ve temenni olarak görülmektedir.

Ramazan'ın son cuma gününde yapılan bu uygulamada genellikle şu adımlar izlenir:

Ramazan ayının son cuma günü beklenir.

Selâ ile ezan arasındaki zaman dilimi tercih edilir.

Araf Suresi'nin 10. ayeti ile Sad Suresi'nin 54. ayeti bir kâğıda yazılır.

Yazılan kâğıt cüzdana yerleştirilir.

Kâğıdın cüzdandan çıkarılmaması gerektiği söylenir.

Bu uygulamayı yapan kişiler, niyetlerinin bolluk ve bereket talebi olduğunu ifade eder.

RAMAZANIN SON CUMASI NE YAPILIR?

Ramazan ayının son cuma günü, Müslümanlar için manevi açıdan oldukça kıymetli kabul edilen zaman dilimlerinden biridir. Bu gün, Ramazan'ın bitişine kısa süre kaldığını hatırlattığı için ibadetlerin yoğunlaştırıldığı bir dönem olarak görülür.

Birçok kişi bu günde özellikle şu ibadetlere yönelir:

Cuma namazına katılmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Sadaka vermek

Dua etmek

Tevbe ve istiğfar etmek

Ramazan'ın son günleri aynı zamanda Kadir Gecesi'nin de bulunduğu dönem olduğu için ibadetlerin artırılması tavsiye edilir. Bu nedenle Müslümanlar bu günlerde daha fazla ibadet etmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve manevi olarak arınmaya çalışır.

Cüzdan duası geleneği de bu manevi yoğunluk içerisinde ortaya çıkan uygulamalardan biri olarak bilinir.

ARAF SURESİ 10. AYET

Cüzdan duası geleneğinde kullanılan ayetlerden biri Araf Suresi'nin 10. ayetidir. Bu ayet, insanın yeryüzündeki rızkına ve geçim imkanlarına dikkat çeken bir mesaj içerir.

Okunuşu:

Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn (teşkurûne).

Anlamı:

Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

Bu ayet, insanlara verilen nimetlerin farkında olunması ve şükredilmesi gerektiğini hatırlatan önemli mesajlar içerir. Geçim kaynaklarının Allah tarafından verildiğini vurgulayan ayet, rızık konusunda şükür bilincinin önemine işaret eder.

SAD SURESİ 54. AYET

Cüzdan duası uygulamasında yer aldığı söylenen bir diğer ayet ise Sad Suresi'nin 54. ayetidir. Bu ayet, Allah'ın verdiği rızkın tükenmezliğine vurgu yapar.

Okunuşu:

İnne hâzâ lerizkunâ mâ lehu min nefâd(in)

Anlamı:

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir.

Bu ayet, ilahi rızkın sonsuzluğu ve bereketi üzerine güçlü bir mesaj içerir. İslam inancına göre rızkın gerçek sahibi Allah'tır ve verilen nimetlerin devamlılığı da O'nun kudretiyle mümkündür.