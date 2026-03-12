Kaşlı, parti disiplinine aykırı davranışlar nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Genel Merkezi, Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tedbirli işlem başlattı. Peki, Ramazan Kaşlı kimdir? MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı neden ihraç edildi, ne yaptı? Ramazan Kaşlı istifa mı etti, neden? Detaylar...

RAMAZAN KAŞLI KİMDİR?

Ramazan Kaşlı, 1 Ekim 1969 yılında Aksaray'da dünyaya gelmiştir. İş insanı ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Kaşlı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 27. ve 28. dönem Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı'si olarak görev yapmıştır.

Eğitim hayatını Aksaray Ticaret Meslek Lisesi'nde tamamlayan Kaşlı, 1986 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini Ankara'da tamamladıktan sonra doğduğu şehirde ticari faaliyetlere başlamıştır. 1978 yılından itibaren ayakkabı ve nakliye sektörlerinde iş hayatını sürdürmektedir.

Siyasi kariyerine 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Belediye Meclis üyesi adayı olarak başlayan Kaşlı, 1999-2004 yılları arasında Aksaray Belediye Meclis Üyesi Ramazan Kaşlı olarak görev almıştır. 2003-2009 yılları arasında MHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiş, 2009 yılında Aksaray Belediye Başkanlığı için aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştır. 2016-2018 yılları arasında MHP Aksaray İl Başkanlığı yapan Kaşlı, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Kaşlı, İngilizce bilmektedir.

MHP MİLLETVEKİLİ RAMAZAN KAŞLI NE YAPTI?

27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partisinin disiplin ve iç işleyişine ilişkin konularla gündeme gelmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" gerekçesiyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştur.

Bu gelişme, Kaşlı'nın MHP içindeki görevlerini ve partiye bağlı sorumluluklarını etkileyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. Parti yönetimi tarafından alınan karar, Kaşlı'nın siyasi kariyerinde kritik bir aşama olarak kayıtlara geçmiştir.

RAMAZAN KAŞLI NEDEN İSTİFA?

MHP tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Kaşlı, parti üyeliğinden istifa etme kararı almıştır. Kaşlı'nın açıklaması şu şekildedir:

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim."

Bu açıklama, Kaşlı'nın istifa sürecinde partiye ve liderine bağlılığını vurgulayan bir ifade olarak değerlendirilmiştir. Disiplin süreci ve istifa kararı, MHP içindeki siyasi dengeler açısından dikkat çeken bir gelişme olmuştur.