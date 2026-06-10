Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Kulüp, Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca rotasını Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'e çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI, EL SIKIŞILDI

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapan 50 yaşındaki Valerien Ismael'e ilk teklif yapıldı. Deneyimli teknik direktörün bu ilgiden hoşnut kaldığı ve olumlu yanıt verdiği belirtildi. İki tarafın prensip anlaşmaya vardığı aktarıldı.

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR OLMASI AVANTAJ

Teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, Watford ve West Bromwich Albion gibi takımlarda çalışan Valerien Ismael, Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Amedspor yönetiminin, Ismael'in Türkiye'yi tanımasını avantaj olarak gördüğü öğrenildi.