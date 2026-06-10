Haberler

Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Kulüp, Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca rotasını Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'e çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI, EL SIKIŞILDI

Son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapan 50 yaşındaki Valerien Ismael'e ilk teklif yapıldı. Deneyimli teknik direktörün bu ilgiden hoşnut kaldığı ve olumlu yanıt verdiği belirtildi. İki tarafın prensip anlaşmaya vardığı aktarıldı. 

TÜRKİYE'Yİ TANIYOR OLMASI AVANTAJ

Teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, Watford ve West Bromwich Albion gibi takımlarda çalışan Valerien Ismael, Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Amedspor yönetiminin, Ismael'in Türkiye'yi tanımasını avantaj olarak gördüğü öğrenildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket

Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...

İddianame tamam! 27 kadın fenomene istenen cezalar belli oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim