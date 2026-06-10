Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Süper Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile görüşmesinin ardından Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig'e yükselen Amedspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Kulüp, Thomas Reis ve Andrea Pirlo ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca rotasını Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'e çevirdi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI, EL SIKIŞILDI
Son olarak İngiltere Championship takımlarından Watford'da görev yapan 50 yaşındaki Valerien Ismael'e ilk teklif yapıldı. Deneyimli teknik direktörün bu ilgiden hoşnut kaldığı ve olumlu yanıt verdiği belirtildi. İki tarafın prensip anlaşmaya vardığı aktarıldı.
TÜRKİYE'Yİ TANIYOR OLMASI AVANTAJ
Teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, Watford ve West Bromwich Albion gibi takımlarda çalışan Valerien Ismael, Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Amedspor yönetiminin, Ismael'in Türkiye'yi tanımasını avantaj olarak gördüğü öğrenildi.