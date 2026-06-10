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Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı
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Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Alman kulübü ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferinde mutlu sona ulaşıyor.

DORTMUND İLE DE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre, Gineli golcüyle haftalar öncesinde anlaşan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yönetime gelmesinin ardından Alman ekibi Borussia Dortmund ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda el sıkıştığı dile getirildi. 30 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

ANLAŞMAYI HAKAN SAFİ Mİ YAPMIŞ İYİCE BAKSINLAR

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