Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferinde mutlu sona ulaşıyor.

DORTMUND İLE DE ANLAŞMA TAMAM

A Spor'un haberine göre, Gineli golcüyle haftalar öncesinde anlaşan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yönetime gelmesinin ardından Alman ekibi Borussia Dortmund ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin Dortmund ile bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda el sıkıştığı dile getirildi. 30 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geçen sezon tüm kulvarlarda 46 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.