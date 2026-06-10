Eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a 60 yılı aşan hapis cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında usulsüz sözleşmelerle yer satışı yapılarak 22 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Aralarında eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da bulunduğu 3 sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60'ar yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tarsus'ta 2021 yılında belediye iştiraklerinden Tarsus Turizm, Eğitim, Sağlık, Kültür, İnşaat, Sanayi A.Ş. (TESKİ A.Ş.) üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla dönemin Tarsus Belediye Başkanı ve aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Haluk Bozdoğan ile yönetim kurulu üyeleri Ziya Kenğer ve İbrahim Taş hakkında soruşturma başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve bazı arsaların sözleşme karşılığında vatandaşlardan alındığı 64 bin metrekarelik alanda yürütülen kentsel dönüşüm projesinde, TESKİ A.Ş. aracılığıyla yapılan ön satış sözleşmeleri kapsamında 22 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan dönemin TESKİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taş katılırken, Haluk Bozdoğan ve Ziya Kenğer duruşmada hazır bulunmadı. Dava kapsamındaki bazı mağdurlar da salonda yer aldı.

SAVCI CEZA TALEBİNİ YİNELEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanıkların kentsel dönüşüm projesi kapsamında düzenlenen ön satış protokolleriyle vatandaşlardan tahsil edilen paraları birlikte hareket ederek farklı hesaplara aktardıklarını öne sürdü.

Savcı, ödemelerine rağmen mağdurların bir kısmının taşınmazlarının yıkıldığını, buna karşın vaat edilen edinimlerin yerine getirilmediğini belirterek sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, mağdur beyanları ve dosyadaki delilleri değerlendirdikten sonra tutuksuz yargılanan Haluk Bozdoğan, Ziya Kenğer ve İbrahim Taş'ın, ticari faaliyet kapsamında işlenen "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60'ar yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, haklarında daha önce bazı müştekiler yönünden beraat kararı verilen sanıkların, dosya kapsamındaki mahkûmiyet hükmü nedeniyle tutuklanmalarına da hükmetti.

Kararla birlikte uzun süredir devam eden davada ilk derece mahkemesi yargılaması tamamlanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı