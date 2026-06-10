Haberler

Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mazbata töreni öncesinde merdivenlerde yaşanan bir an dikkat çekti. Kameramanların merdivenleri kapattığını gören Yıldırım'ın önce onların aşağı inmesini istediği, ardından ise kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin merdivenlerden çıkmasını sağladığı görüldü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın mazbata töreni öncesinde sergilediği tavır dikkat çekti. Kulüp binasında düzenlenen tören öncesinde merdivenlerde görüntü almak isteyen kameramanları fark eden Yıldırım, merdivenlerin boşaltılmasını istedi.

KAMERAMANLARI AŞAĞI İNDİRDİ

Merdivenlerde bulunan kameramanların aşağı inmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın önce kendisinin merdivenlerden çıktığı görüldü. Daha sonra ise yanında bulunan yönetim kurulu üyeleri ve arkadaşlarının da merdivenlerden çıkmasını sağladı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Mazbata töreni öncesinde yaşanan bu anlar kameralara yansırken, Yıldırım'ın tören düzenine verdiği önem dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede Fenerbahçeliler arasında da ilgi gördü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının mezarından ayrılmıyordu! Kanserden hayatını kaybetti

Mezarından ayrılmıyordu! Evlat acısına dayanamadı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz

Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri

Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak

Ve beklenen oldu!