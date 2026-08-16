Philips televizyonlarda kanal bulunamaması, bazı kanalların eksik çıkması veya yayın sağlayıcısının değiştirilmesi sonrasında kanal taraması yapmak gerekebilir. Özellikle televizyon doğrudan anten ya da kablo bağlantısıyla kullanılıyorsa, kanal kurulumu Tv'nin kendi menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir. Peki, Philips tv kanal frekans ayarlama nasıl yapılır? Philips televizyon kanal kurulumu nasıl yapılır? Detaylar...

PHILIPS TV KANAL FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Philips TV kanal frekans ayarlama işlemi, televizyonun yayın türüne göre değişebilir. Anten bağlantısında DVB-T, kablo bağlantısında ise DVB-C üzerinden kanal taraması yapılabilir. Kullanılan yayın türünün doğru seçilmesi, televizyonun kanalları başarılı şekilde bulabilmesi açısından önemlidir.

Philips'in önerdiği temel menü yolu şu şekildedir:

Ayarlar > Tüm ayarlar > Kanallar > Anten/kablo kurulumu > Kanal ara

Ardından kurulum ekranındaki Başlat seçeneği seçilerek kanal taraması başlatılır.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Her Philips televizyon aynı menü yapısına sahip olmayabilir. Eski modellerde MENU > INSTALL/KUR > AUTO STORE/OTOMATİK SAKLAMA gibi farklı ifadeler kullanılabilir. Philips'in eski model destek belgelerinde de otomatik kanal saklama işleminin kurulum menüsü üzerinden gerçekleştirildiği görülüyor.

Kanal frekansını ayarlamadan önce bağlantıyı kontrol edin

Kanal aramaya başlamadan önce televizyonun yayın sinyalini doğru şekilde aldığından emin olmak gerekir. Philips, doğrudan TV'ye gelen analog veya DVB-C/DVB-T sinyalinin bulunmasını ve kabloların doğru takılmasını özellikle öneriyor.

Bu nedenle:

Anten veya koaksiyel kablonun TV'ye doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

Harici uydu alıcısı veya set üstü kutu kullanıyorsanız, kanal aramasının televizyondan mı yoksa harici cihazdan mı yapılacağını belirleyin.

Kablo TV kullanıyorsanız Kablo/DVB-C seçeneğini değerlendirin.

Karasal anten kullanıyorsanız Anten/DVB-T seçeneğini kullanın.

Sinyal sağlayıcınızın istediği özel frekans, ağ kimliği veya diğer parametreleri gerekiyorsa önceden temin edin.

Özellikle DVB-C yayınlarında gerekli değerlerin yayın sağlayıcısından öğrenilmesi gerekir. Philips de DVB-C kurulumunda ihtiyaç duyulan değerler için ilgili DVB-C sağlayıcısına başvurulmasını tavsiye ediyor.

PHILIPS TELEVİZYON KANAL KURULUMU NASIL YAPILIR?

Philips televizyon kanal kurulumu, ilk kullanımda veya mevcut kanal listesinin yenilenmesi gerektiğinde otomatik olarak yapılabilir. Kurulum sırasında televizyonun ülke, yayın kaynağı ve kanal türü gibi seçenekleri doğru belirlemesi gerekir.

Philips'in güncel destek yönergesine göre ilk kurulumda genel işlem sırası şöyledir: Ayarlar > Tüm ayarlar > Kanallar > Anten/kablo kurulumu > Kanal ara. Kurulum ekranından Başlat seçilir. Ardından ülke, Anten veya Kablo seçimi ve kanal türü belirlenir. Son aşamada kanal taraması başlatılır.

İlk kurulumda anten mi, kablo mu seçilmeli?

Bu seçim televizyonunuza ulaşan sinyalin türüne göre yapılmalıdır.

Anten: Karasal anten üzerinden alınan yayınlarda tercih edilir.

Kablo: Kablo TV altyapısından doğrudan televizyona gelen yayınlarda kullanılır.

Philips'in açıklamalarına göre DVB-C ve DVB-T yayınları televizyonun desteklediği durumlarda ayrı ayrı kurulabilir. Her iki yayın türünü kullanan sistemlerde önce kablo, ardından anten kurulumu yapılabilir ve sonrasında ilgili kaynaktan seçim gerçekleştirilebilir.

Dijital kanal mı, analog ve dijital kanal mı?

Kurulum ekranında bazı Philips modellerinde Yalnızca dijital kanallar veya Analog ve dijital kanallar seçenekleri görülebilir.

Güncel dijital yayınları aramak isteyen kullanıcılar için seçim, kullanılan yayın sistemine ve televizyonun desteklediği seçeneklere göre yapılmalıdır. Philips'in ilgili kurulum dokümanında her iki seçeneğin de kanal kurulumu sırasında sunulabildiği belirtiliyor.

PHILIPS TV'DE OTOMATİK KANAL ARAMA NASIL YAPILIR?

Otomatik kanal arama, frekansları tek tek girmek istemeyen kullanıcılar için en pratik yöntemlerden biridir. Televizyon, seçilen yayın kaynağı üzerinden kullanılabilir kanalları tarar ve bulunan yayınları kanal listesine ekler.

Genel Philips menü yapısında:

Kumandadan Ayarlar/Settings tuşuna basın.

Tüm ayarlar bölümüne girin.

Kanallar seçeneğini açın.

Anten/kablo kurulumu bölümünü seçin.

Kanal ara seçeneğine girin.

Başlat seçeneğini seçin.

İlk kurulum yapılıyorsa ülkeyi belirleyin.

Anten veya Kablo seçimini yapın.

Dijital ya da analog/dijital kanal seçeneğini belirleyin.

OK tuşuyla taramayı başlatın.

Tarama tamamlandığında televizyonun bulduğu kanallar kanal hafızasına kaydedilir.

Kanallar eksik çıkarsa ne yapılmalı?

Otomatik taramada bazı kanallar bulunamıyorsa hemen televizyonun arızalı olduğu sonucuna varılmamalıdır. Sorun; yanlış yayın kaynağı, yetersiz sinyal, bağlantı problemi veya sağlayıcıya ait özel kanal parametreleri nedeniyle ortaya çıkabilir.

Philips, genel kanal aramasında bir veya daha fazla kanal bulunamadığında Frekans tarama bölümünden Tam tarama seçeneğinin kullanılabileceğini belirtiyor.

Bu işlem, özellikle hızlı taramanın bazı yayınları listelememesi durumunda denenebilecek seçeneklerden biridir.

PHILIPS TV'DE HIZLI VE GELİŞMİŞ YENİDEN KURULUM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Philips televizyonlarda mevcut kanalları yeniden kurarken Hızlı yeniden kurulum ve Gelişmiş yeniden kurulum seçenekleri bulunabilir.

Hızlı yeniden kurulum, televizyonun otomatik şekilde yeniden kurulum yapmasını sağlar.

Gelişmiş yeniden kurulum ise kullanıcıya ülke, kaynak ve kanal türleri gibi seçenekler üzerinde daha fazla kontrol sunar.

Bu nedenle yalnızca kanal listesini yenilemek isteyen kullanıcılar öncelikle hızlı kurulumu değerlendirebilir. Yayın kaynağını değiştiren veya belirli kurulum parametrelerini kendisi belirlemek isteyen kullanıcılar için gelişmiş kurulum daha uygun olabilir.

PHILIPS TV'DE MANUEL KANAL VE FREKANS ARAMA NASIL YAPILIR?

Otomatik taramada kanal bulunamadığında manuel arama kullanılabilir. Bu yöntemde belirli frekans parametreleri kullanıcı tarafından televizyona girilir.

Philips'in destek sayfasında manuel kanal arama için genel olarak:

Tüm ayarlar > Kanallar > Dijital alım testi > Ara

yolunun izlenebileceği belirtiliyor. Ardından uzaktan kumandadaki sağ ok kullanılarak frekans parametrelerinin girilmesi ve tekrar arama işleminin başlatılması gerekiyor.

Burada kritik nokta, frekans değerlerinin tüm Philips televizyonlar veya tüm yayın sağlayıcıları için aynı olmamasıdır.

Kullanıcıdan frekans, ağ kimliği veya benzeri bilgiler isteniyorsa bu değerlerin güvenilir kaynaktan alınması gerekir. Philips, özel kanal araması için gerekli ayarlar konusunda sinyal sağlayıcısıyla iletişime geçilmesini öneriyor.

DVB-C frekans değerleri neden sağlayıcıya göre değişir?

DVB-C, kablo üzerinden dijital yayın aktarımı için kullanılan bir yayın standardıdır. Ancak kullanılacak frekans ve ağ bilgileri hizmet sağlayıcısına ve bölgeye göre değişebilir.

Bu nedenle internette farklı bir televizyon veya farklı bir şehir için verilen frekans değerlerini doğrudan kendi Philips TV'nize uygulamak doğru sonuç vermeyebilir.

Philips'in resmi açıklamasında da DVB-C kurulumu için gereken değerlerin sağlayıcıdan alınması gerektiği açıkça ifade ediliyor.

PHILIPS TV'DE TAM TARAMA NE ZAMAN KULLANILMALI?

Tam tarama, otomatik veya hızlı kanal aramasında bazı yayınların bulunamadığı durumlarda değerlendirilebilir.

Örneğin :

Yeni kanallar yayın listesine eklenmişse,

Bazı kanallar görünürken bazıları eksikse,

Hızlı arama beklenen sonucu vermediyse,

Kanal listesinin tamamen yenilenmesi gerekiyorsa,

Frekans tarama > Tam tarama seçeneği kullanılabilir. Philips'in resmi destek dokümanı, genel kanal aramasında bir veya daha fazla kanal bulunamadığında tam taramanın tercih edilebileceğini belirtiyor.

Tam tarama, hızlı aramaya kıyasla daha geniş bir tarama gerçekleştirebildiğinden işlem süresi de kullanılan yayın sistemine bağlı olarak değişebilir.

PHILIPS TV KANAL KURULUMUNDA FREKANS, AĞ KİMLİĞİ VE DİĞER DEĞERLER

Kablo üzerinden kanal kurulumu yapılırken televizyon bazı modellerde ek parametreler isteyebilir. Bunlar arasında ağ frekansı ve ağ kimliği gibi bilgiler bulunabilir.

Bu değerlerin sağlayıcı ve bölgeye göre değişebileceği unutulmamalıdır. Philips, gerekli bilgilerin sinyal sağlayıcısından alınmasını tavsiye ediyor.

Bazı durumlarda ağ frekansı ve kimliği girilmiş olmasına rağmen televizyon kanalları bulamayabilir. Philips'in destek yönergesinde, böyle bir durumda ağ frekansı menüsündeki Atla seçeneğinin kullanılarak ağ ayrıntıları olmadan kanal aramasının gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Ancak bu seçeneğin her modelde veya her yayın altyapısında aynı şekilde bulunmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

PHILIPS TV'DE KANAL ARAMA YAPILMIYORSA NE YAPILMALI?

Kanal taraması başlatılmasına rağmen hiçbir kanal bulunmuyorsa sorunu adım adım kontrol etmek daha doğru olacaktır.

1. Kablo bağlantısını kontrol edin

İlk olarak anten veya koaksiyel kablonun TV girişine tam olarak oturduğundan emin olun. Philips de kanal kurulumu öncesinde bütün kabloların doğru şekilde bağlanmasını öneriyor.

2. Doğru yayın kaynağını seçin

Anten bağlantısında kablo seçmek veya kablo bağlantısında anten seçmek kanal taramasının başarısız olmasına neden olabilir.

Bu nedenle kurulum sırasında kullanılan fiziksel bağlantıyla menüdeki yayın kaynağının birbirine uygun olması gerekir.

3. Dijital kanal seçeneğini kontrol edin

Yayın sisteminiz dijitalse yalnızca analog kanalları arayan bir kurulum seçeneği doğru sonuç vermeyebilir. Philips modellerinde kanal türü için Yalnızca dijital veya Analog ve dijital gibi seçenekler bulunabilir.

4. Tam taramayı deneyin

Bazı kanallar bulunmuyorsa Tam tarama seçeneği değerlendirilebilir.

5. Sağlayıcının bilgilerini kontrol edin

DVB-C kurulumunda frekans veya ağ kimliği gerekiyorsa rastgele değerler girmek yerine yayın sağlayıcısından güncel bilgileri almak gerekir.

6. Televizyonun yayın standardını desteklediğinden emin olun

Philips'in destek bilgisinde, televizyonun ilgili ülkedeki DVB-T veya DVB-C yayınlarını destekleyip desteklemediğinin cihaz üzerindeki uyumluluk bilgileriyle kontrol edilebileceği belirtiliyor.

PHILIPS TV KANALLARI BULUYOR AMA GÖRÜNTÜ GELMİYORSA

Kanal listesinin oluşması, alınan sinyalin mutlaka kaliteli olduğu anlamına gelmez. Kanal adı veya numarası görünmesine rağmen görüntü donuyor, pikselleniyor ya da tamamen kayboluyorsa sinyal seviyesinin ve bağlantının ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Özellikle kablo ve anten bağlantılarında:

Kablonun gevşek olup olmadığı,

Kablo veya bağlantı uçlarında fiziksel hasar bulunup bulunmadığı,

Anten sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı,

Yayın sağlayıcısında bölgesel bir sorun olup olmadığı

kontrol edilmelidir.

Kanal arama sırasında kullanılan özel parametrelerde sorun olduğundan şüpheleniliyorsa Philips de ilgili sinyal sağlayıcısından bilgi alınmasını öneriyor.

PHILIPS TV'DE ANTEN VE KABLO KANALLARI AYNI ANDA KULLANILABİLİR Mİ?

Uygun Philips modellerinde DVB-C ve DVB-T kanalları ayrı kurulumlar yapılarak kullanılabilir. Philips'in destek sayfasında, önce Kablo (DVB-C) kurulumu yapılıp ardından Anten (DVB-T) kurulumu gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. İzleme sırasında ilgili kaynağın seçilmesi gerekiyor.

Burada yine televizyon modelinin desteklediği özellikler önemlidir. Dolayısıyla bu özelliğin kullanılabilirliği konusunda modelin kullanım kılavuzunun veya resmi Philips destek sayfasının kontrol edilmesi en güvenilir yaklaşımdır.