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Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok

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Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
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Trendyol Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood ve Galatasaray'dan Victor Osimhen ile Rafael Leao'nun değerlerindeki sert düşüş dikkat çekti.

  • Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
  • Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao'nun piyasa değeri 50 milyon eurodan 40 milyon euroya geriledi.
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un piyasa değeri 15 milyon euro düşüşle 40 milyon euroya indi.

Transfermarkt, Trendyol Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. 

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 İSİM

Fenerbahçe’nin Mason Greenwood’u ile Galatasaray’ın Victor Osimhen ve Rafael Leao’su, en fazla değer kaybeden üç isim oldu. 

LEAO 50'DEN 40 MİLYON EURO'YA

Galatasaray’ın Milan’dan transfer ettiği Rafael Leao’nun değeri 50 milyon eurodan 40 milyon euroya geriledi. Düşüşün ana nedenleri arasında oyuncunun Serie A’dan Süper Lig’e geçmesi ve kulübün ödediği 38 milyon euroluk bonservis bedeli gösterildi. Ayrıca transfer öncesinde piyasasının sınırlı olduğu ve somut olarak yalnızca Aston Villa’nın ilgilendiği belirtildi.

OSIMHEN 75'TEN 65 MİLYON EURO'YA

Galatasaraylı Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in değeri 10 milyon euro düşerek 65 milyon euroya indi. Buna rağmen Osimhen hâlâ Süper Lig’in en değerli futbolcusu konumunda yer aldı. 

GREENWOOD'DA 15 MİLYON EUROLUK KAYIP

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mason Greenwood, hem kulübünün hem de ligin en fazla değer kaybeden ismi oldu. İngiliz forvetin değeri 15 milyon euro gerileyerek 40 milyon euroya düştü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkadiroecal:

bu oyuncular İspanya ligine transfer olsalardı 100 Milyon üzeri olurdu herbitinin fiyatı. Arda Fenerde kalsaydı hala 30 yazarlardı ama Realde olunca 90 oluyor . Olay bu

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Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Hiçbir halt olmazdıla. Sıradan oyuncular.. sadece bizim Lig de artistlik yapabiliyorlar!

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