Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

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Kızı Sare'nin eğitimi nedeniyle Fransa'ya taşınan Tuba Ünsal, Paris'teki yeni hayatına alışmaya başladı. Geçtiğimiz hafta oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleştiğini açıklayan 44 yaşındaki oyuncu, şehirde geçirdiği ilk günlerden kareleri paylaştı.

PARİS'TEKİ İLK GÜNLERİNDEN KARELER PAYLAŞTI

Yeni düzenini kurmaya başlayan Ünsal, Paris sokaklarında gezdiği ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, şehir hakkındaki ilk izlenimini de esprili bir ifadeyle anlattı.

"BENCE BENİ SEVDİ"

Paris'in herkeste aynı duyguyu uyandırmadığını söyleyen Ünsal, "Paris bence Beyza'nın dediği gibi insanı ya sever ya iter. Bence beni sevdi" ifadelerini kullandı.

KIZININ EĞİTİMİ İÇİN PARİS'E TAŞINDI

Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Paris'teki Lycée Molière'e kabul edilmişti. Ünsal da kızının eğitim sürecinde yanında olmak için oğlu Civan Mert ile birlikte Paris'e taşınma kararı almıştı.