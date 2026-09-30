Trump'tan Irak'tan çekilme sonrası olay sözler: Cehennemden defolup gidiyoruz

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ABD’nin Irak işgalinin üzerinden 23 yıl geçerken, ülkedeki son Amerikan askerleri de çekildi. ABD Başkanı Donald Trump ise çekilmeyi kutlarken Irak savaşını sert sözlerle eleştirdi: “Cehennemden defolup gidiyoruz.” Trump, Irak’taki Amerikan askeri varlığını “bataklık” olarak nitelendirirken, yaşananları ABD tarihinin pahalı askeri müdahalelerinden biri olarak değerlendirdi.

23 YIL SONRA SON ABD ASKERLERİ DE AYRILDI

ABD ordusu, Irak’taki son birliklerini 30 Eylül’de Erbil’deki bir hava üssünden çekerek DEAŞ’a karşı yürütülen 12 yıllık askeri misyonu tamamladı. Çekilme, Washington ile Bağdat arasında 2024’te varılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirildi.

ABD’nin Irak’taki askeri varlığı ise 2003’te Saddam Hüseyin yönetimini devirmek amacıyla başlayan işgalle başlamıştı. Amerikan askerleri 2011’de ülkeden çekilmiş, ancak DEAŞ’ın 2014’te geniş bölgeleri ele geçirmesinin ardından Irak hükümetinin davetiyle ABD öncülüğündeki güçler yeniden ülkeye dönmüştü.

TRUMP: CEHENNEMDEN DEFOLUP GİDİYORUZ

Beyaz Saray’daki etkinlikte konuşan Trump, Irak savaşının uzun yıllar sürdüğünü belirterek “bataklık” ifadesini kullandı.

Trump, ABD’nin Irak’a hiç gitmemesi gerektiğini savunarak, “Cehennemden defolup gidiyoruz” dedi. ABD Başkanı ayrıca çekilmeyi ABD ve Irak için bir zafer olarak nitelendirdi ve DEAŞ’a karşı kazanılan mücadeleye vurgu yaptı.

Trump ayrıca ABD’nin Irak’taki askeri müdahalesinin yaklaşık 4 bin 500 Amerikan askerinin hayatına mal olduğunu söyledi. Irak’taki uzun savaşla kendi dönemindeki daha kısa süreli askeri operasyonları karşılaştırdı.

"ÇOK PAHALI BİR CEHENNEM GEZİSİ"

Trump, sosyal medya paylaşımında ise Irak’tan çekilmeyi “çok pahalı bir Cehennem gezisinin sonu” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, Irak’a müdahaleye yol açan kararları da eleştirerek, sürecin uzun yıllar boyunca devam eden bir “bataklığa” dönüştüğünü savundu.

IRAK'TA YENİ DÖNEM

ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Irak’taki güvenlik sorumluluğu daha fazla Irak güçlerine devrediliyor. Pentagon, DEAŞ’ın Irak’ta örgütlü askeri tehdit olarak yenilgiye uğratıldığını belirterek, bundan sonraki süreçte ABD’nin Irak’a eğitim ve istihbarat desteği sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Bağdat yönetimi ise çekilmeyi ülkenin egemenliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirirken, Irak’taki bazı gruplar ABD askerlerinin ayrılmasını kutladı. Kürt bölgesindeki bazı yetkililer ise özellikle ABD’nin hava savunma sistemlerini çekmesinden endişe duyduklarını açıkladı.