Suriye’de düğünlerde sıra dışı karar: Damadın kadınlar salonuna girmesi yasaklandı

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Suriye’nin Şam kırsalında bulunan Sergaya ve Douma beldelerinde, düğün geleneklerini doğrudan etkileyecek sıra dışı bir düzenlemeye imza atıldı. Yerel meclisler, kadınlara ayrılan düğün ve kutlama salonlarına damatların girmesini yasakladı.

GEREKÇE AÇIKLANMADI, YASAL İŞLEM UYARISI YAPILDI

Sergaya Belde Meclisi tarafından yayımlanan karara göre, kadın salonlarında damadın bulunmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Yasağı ihlal edenler hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtilse de, verilecek cezaların kapsamı ve hukuki dayanağı netleştirilmedi. Sergaya'daki kararın hemen ardından benzer bir adım da Şam kırsalındaki Douma Şehir Meclisi’nden geldi.

"DAMAT GELİNİ NASIL ALACAK?"

Kararların kamuoyuna yansımasıyla birlikte Suriye sosyal medyasında geniş çaplı bir tartışma başladı. Yasağa tepki gösteren ve uygulamanın pratikliğini sorgulayan kullanıcılar, "Damat salona giremiyorsa gelini oradan nasıl alacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar ise kararın hukuki netlikten uzak olduğunu vurguladı.

Diğer yandan kararı destekleyen kesimler, kadınlara özel ayrılan alanların mahremiyetinin korunması gerektiğini ve erkeklerin bu alanlarda bulunmamasının doğru bir adım olduğunu savundu.

Yaptırımların ayrıntılarının açıklanmaması nedeniyle belirsizliğini koruyan kararın yerelde nasıl uygulanacağı merak konusu.