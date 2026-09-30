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Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf

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Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
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İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, Hırvatistan maçındaki ikinci golünü Barcelona'dan takım arkadaşı olan Dominik Livakovic'i tanıması sayesinde attığını söyledi.

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, sahasında ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1'lik skorla mağlup etti ve grupta 2'de 2 yapmayı başardı.

2 GOL, 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

İspanya'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, Hırvatistan karşısında 2 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaştı ve takımına galibiyeti getirdi.

LAMINE YAMAL'DAN İTİRAF

İkinci attığı golü Livakovic'i iyi tanıması sayesinde bulduğunu ifade eden Yamal, " Dominik Livakovic'i antrenmanlardan çok iyi tanıyorum. O pozisyonda nasıl hareket edeceğini tahmin ettim ve golü atmayı başardım. Tam tahmin ettiğim gibi hareket etti." itirafında bulundu.

DİĞER GOLLER PUBILL VE NICO WILLIAMS'TAN

İspanya'nın Hırvatistan karşısında diğer golleri Marc Pubill ve Nico Williams'tan geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Dion Drena Beljo attı.

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